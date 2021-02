Z MŠK Žilina odchádza druhý najdlhšie pôsobiaci hráč

Novým domovom sa pre bývalého šošona stalo Poľsko.

22. feb 2021 o 18:26 TASR

ŽILINA. Slovenský futbalový obranca Kristián Vallo odchádza z MŠK Žilina na hosťovanie do poľskej Wisly Plock. Hoci sa na Slovensku zimné prestupové obdobie už skončilo, v Poľsku naďalej pokračuje. Práve do Ekstraklasy odišiel 22-ročný obranca "šošonov". Vedenie MŠK sa dohodlo s Wislou Plock na hosťovaní do konca aktuálnej sezóny s následnou opciou.

Prečítajte si aj: Korona a dedinský futbal (2. časť). Chvíľu si oddýchli, ale už to všetkým chýba Čítajte

Odchovanec Akadémie MŠK Žilina bol okrem kapitána Jakuba Paura najdlhšie pôsobiacim futbalistom v A-tíme šošonov. V žltozelenom drese odohral za šesť sezón 90 stretnutí v bilanciou 6 gólov a 16 asistencií. "Kristián bol v A-tíme žltozelených od sezóny 2015/2016, dokonca bol teraz v prvom jarnom domácom zápase proti Zlatým Moravciam aj kapitánom. My sme si to spolu odkonzultovali, spýtali sme sa na jeho pohľad. Prišlo to trochu v nevhodnom období po príprave, kedy už začala liga. Kristián to napriek tomu chcel vyskúšať, preto sme sa dohodli na hosťovaní s Wislou Plock do leta s opciou. Poľská liga má svoju kvalitu, preto to Kiko vníma ako šancu. Po sezóne sa následne budeme rozhodovať, čo ďalej," vysvetlil pre klubový web športový manažér Karol Belaník.

Článok pokračuje pod video reklamou

Po Vallovom odchode by nemala na jeho poste na pravom kraji obrany vzniknúť diera. "Máme tam alternatívy s Bensonom Anangom, resp. Matúšom Rusnákom. Tento post teda máme zastrešený. Túžba hráča, ktorý tu odohral veľa a odviedol kvalitné služby, bola veľká, cítili sme z neho, že by chcel vyskúšať novú výzvu. Dohodli sme sa teda, že to akceptujeme. Prajeme mu v najbližších mesiacoch veľa šťastia," dodal Belaník.