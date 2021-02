Štefan Svetko: Veľkou výzvou v Mojší je výstavba novej materskej školy

Starosta obce Mojš Štefan Svetko hodnotí svoje pôsobenie v úrade po polovici funkčného obdobia.

22. feb 2021 o 10:09

Čo dôležité priniesol minulý rok pre obec Mojš?

Pandémia obmedzila kultúrny a športový život na minimum, paradoxne sa však našej obci darilo po finančnej a investičnej stránke. Do obce sme v minulom roku získali investície takmer za milión eur, ktoré významne zlepšia život v našej obci do budúcnosti. Zrealizovali sme kamerový systém, máme namontovaných 32 kamier, ktoré monitorujú verejný priestor a vjazd a výjazd aut do obce a z obce, toto by malo znížiť kriminalitu na minimum. COOP Jednote sme ponúkli na prenájom obecný pozemok vedľa obecného úradu, na ktorom postavila nový supermarket. Obec má konečne dôstojnú predajňu vzhľadom na narastajúci počet obyvateľov, navyše môžeme dať do pôvodného stavu sálu kultúrneho domu, kde bola predajňa dočasne umiestnená po jej vypálení v roku 2005. Ďalšou významnou investíciou je vybudovanie novej prečerpávacej stanice, ktorú vybudovala spoločnosť SEVAK Žilina. Kapacita kanalizácie už bola vyčerpaná, nové stavby museli mať žumpy, teraz sa môžu všetky nové stavby napojiť. Ukončili sme tiež druhú etapu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice.

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku vašu obec a jej obyvateľov?

Tento rok začíname dobrou správou a to je schválenie investície na rozšírenie siete kanalizácie o 271 metrov a vodovodu o 503 metrov, čo umožní napojenie ďalších domácnosti na tieto siete. Veľkou výzvou je výstavba novej materskej školy. Snažíme sa o to už niekoľko rokov. Najskôr nás brzdil nesúhlas niektorých poslancov s jej výstavbou, teraz je to byrokracia pri verejnom obstarávaní. Za posledné dva roky sa nám narodilo 50 detí a kapacita starej škôlky je len 22 detí. Chceli by sme dôstojne osláviť 90. výročie založenia DHZ v obci. Všetko bude záležať od toho, či budeme môcť z dôvodu pandémie organizovať hromadné akcie, máme to naplánované na Sv. Annu, keď tradične organizujeme hody. Pri tejto príležitosti chceme vydať publikáciu. Pracujeme na novom územnom pláne. Mal by byť hotový tento rok a mal by vyriešiť hlavne obchvat Mojša z dôvodu nepriaznivej dopravnej situácie v obci.

Čaká nás všetkých mimoriadne náročný rok. Ako sa naň pozeráte a čo odporúčate spoluobčanom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok?

Ukázalo sa, že v súčasnej dobe je dôležitá trpezlivosť, pripravovať projekty, lebo šťastie patrí pripraveným. Táto nepriaznivá doba prejde a život bude pokračovať ďalej. My sme sa po rokoch dočkali realizácie dôležitých projektov, ale vôbec to nebolo jednoduché, zlí ľudia využívajú túto dobu, hádžu nám do cesty prekážky, ale dobro nakoniec vždy vyhrá.