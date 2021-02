Riaditeľ MŠK Žilina Karol Feranec: Športové kluby cítia negatívne dopady po všetkých stránkach

Žilinčania majú účasť v prvej šestke istú.

23. feb 2021 o 17:04 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí futbalisti vstúpili do jarnej časti Fortuna ligy víťazstvom, keď na vlastnom trávniku porazili Zlaté Moravce 4:1. O tomto zápase, ale aj o skladbe kádra, skautingu či súčasnej finančnej situácii klubu sme položili pár otázok členovi predstavenstva a riaditeľovi klubu MŠK Žilina Karolovi Ferancovi.

Cez zimné prestupové obdobie pribudol do mužstva Tenton Yenne, odišli Martin Gamboš s Vladimírom Majdanom. So skladbou mužstva ste teda boli spokojní, máme pravdu?

- So skladbou mužstva sme spokojní. Aj naďalej chceme dávať šancu mladým hráčom, ktorí sa výborne uviedli počas jesene a taktiež novicom, ktorí prišli do mužstva počas zimnej prípravy z našej akadémie, aby svoju šancu využili na prepracovanie sa do prvého tímu.

Bol o niektorých hráčov na prestupovom trhu záujem? Prišli na MŠK aj konkrétne ponuky na Bichakhchyana či Kurminowského?

- Ostatné zimné prestupové obdobie bolo kvôli pandémii utlmené nielen u nás, ale v celej Európe, resp. na celom svete, čo sa odrazilo aj na zníženom záujme o našich hráčov. Záujem o niektorých hráčov aj napriek tomu bol. Konkrétne ponuky na uvedených hráčov sme však neobdržali.

Cez zimnú prestávku ste predĺžili zmluvy so štyrmi hráčmi (Mojžiš, Rusnák, Myslovič a Leitner). Čo si od nich sľubujete?

- Ide o mladých, nádejných hráčov, ktorí vzišli z našej akadémie. Mojžiš sa po zranení aktuálne približuje návratu k plnému tréningu, Rusnák s Myslovičom sú členmi prvého mužstva a očakávame, že sa z nich v najbližšom období stanú ťahúni mužstva, čo potvrdili aj v niektorých zápasoch aktuálnej sezóny. Z Leitnera nám rastie perspektívny stopér, ktorý bude zbierať skúsenosti hlavne za náš „B“ tím a v dohľadnom období si od neho sľubujeme, že sa stane členom „A“ tímu.

Víťazstvom proti Zlatým Moravciam si žltozelení zaistili účasť v prvej šestke. Pri Žiline sa to ale očakávalo, súhlasíte?

- Istotou účasti v prvej šestke mužstvo naplnilo náš predsezónny cieľ, s ktorým sme do súťaže nastúpili. Vďaka progresu celého tímu sa cieľ podarilo dosiahnuť v predstihu, s čím panuje v klube spokojnosť. Stále je však čo zlepšovať.

Tréner Pavol Staňo označil výkon proti Vionu ako jeden z najlepších pod jeho vedením. Súhlasíte s jeho tvrdením?

- Mužstvo pod vedením trénera Staňa a celého realizačného tímu neustále napreduje. Je výborne fyzicky pripravené, čo je odrazom kvalitnej zimnej prípravy, ktorú sme absolvovali v domácich podmienkach. S výkonom v prvom jarnom zápase panuje veľká spokojnosť. Dôležité je však ukázať formu aj v nasledujúcich ťažkých zápasoch, ktoré nás čakajú a tiež aj v následnej konfrontácií s mužstvami z „hornej“ šestky.

Rodák z Čierneho je trénerom MŠK už vyše roka. Ako ste spokojný s jeho prácou?

- S prácou hlavného trénera, ako aj ďalších členov realizačného tímu, panuje spokojnosť. Celý tím vrátane trénerov však pracuje na ďalšom progrese, zlepšovaní po všetkých stránkach a celkovom napredovaní tímu aj jednotlivých hráčov.

Po zápase sa najviac hovorilo o Tiborovi Slebodníkovi, ktorý v premiérovom štarte v najvyššej súťaži po troch minútach na ihrisku skóroval. Čo k tomu poviete?

- Slebodník k nám prišiel do Akadémie MŠK Žilina v lete. Počas jesenných zápasov „B“ tímu ukázal svoj talent a šikovnosť, vďaka čomu sa zapojil do zimnej prípravy „A“ mužstva. Za svoju snahu, prístup a vďaka zlepšeniu dostal šancu hneď v prvom jarnom zápase, v ktorom sa dokázal aj strelecky presadiť. Veríme, že ho to ešte viac naštartuje a bude pre tím prínosom.

Žilina má „čuch“ na mladé talenty. V čom tkvie úspech klubového skautingu?

- Skauti, tréneri a manažéri Akadémie MŠK, ktorej súčasťou je aj „B“ mužstvo hrajúce II. ligu, majú výborný prehľad o mladých talentoch po celom Slovensku. Pre samotných hráčov je naša akadémia lákavá, keďže okrem kvalitného tréningového procesu s výbornými trénermi (vrátane bývalých reprezentantov SR), ako aj plynulého prechodu do seniorského futbalu, majú k dispozícií aj ďalší servis (napr. rehabilitácia, stravovanie) a tiež zabezpečené štúdium.

“ Skauti majú výborný prehľad o mladých talentoch po celom Slovensku. „ Karol Feranec, riaditeľ MŠK Žilina

Koronavírus je s nami už jeden rok. Ako je na tom klub po finančnej stránke v porovnaní so začiatkom roka 2020?

- Aktuálna situácia je bezprecedentná pre všetky sféry okolo nás. Je zrejmé, že aj športové kluby cítia negatívne dopady po všetkých stránkach. Začiatkom minulého roka nikto netušil, že situácia bude takáto vážna. Samozrejme, že aj náš klub nemá také príjmy, ako pred vypuknutím pandémie. Na tribúnach chýbajú fanúšikovia. Partnerov, ktorí by podporili klub, je menej, chýba príjem z reklamy, predaja suvenírov, prestupový trh je zmrazený. Zároveň máme zvýšené náklady súvisiace s testovaním a podobne. Robíme všetky kroky, aby bol klub stabilný, no podobne, ako vo všetkých odvetviach, pretrváva veľká neistota ohľadom ďalšieho vývoja.

