Jakub Paur pri spoluhráčoch omladol. Vybral naj modela, pivkára či jedáka šatne

Ak sa šošonom podarí vybojovať pohárovú Európu, budú spokojní.

26. feb 2021 o 15:24 Matej Martinčo

ŽILINA. Aj keď je najstarším členom kabíny šošonov, v spoločnom rozhovore priznal, že pri spoluhráčoch trošku omladol. Rozprávali sme sa so žilinským kapitánom Jakubom Paurom.

Na začiatok sa pristavím k zápasu so Zlatými Moravcami. Krajší začiatok jari s potvrdením účasti v prvej šestke ste si ani nemohli priať, však?

- Pred zápasom sme mali očakávania, že by sme ho chceli zvládnuť. Podarilo sa nám to po výbornom výkone. Výsledok bol vynikajúci a hra mala vysoké parametre.

Účasť v prvej šestke máte istú. Bude teraz dôležité udržať si nadobudnutú pozíciu a získať miestenku do pohárovej Európy?

Článok pokračuje pod video reklamou

- Pred začiatkom ligy sme mali za cieľ dostať sa do prvej šestky. Samozrejme, je pre nás motivácia dostať sa ešte vyššie. Necítime však na sebe tlak, aby sme to uhrali. Zároveň chceme získať aj miestenku do pohárovej Európy.

Na súpiske šošonov ste najstarším hráčom, máte 28 rokov. Cítite sa vôbec pri mladých hráčoch na takýto vek?

- Cítim, pretože keď vidím, ako okolo mňa lietajú na tréningu, je to trošku cítiť (smiech). Ale po mentálnej stránke som pri nich trošku omladol.

Ako najstarší hráč nevnímate na vašu osobu väčšiu zodpovednosť za tím?

- Som aj kapitánom, takže je to cítiť, patrí to k tomu. Chalani sa však veľmi posunuli dopredu a berú zodpovednosť na seba.

Pri vašej absencii má kapitánsku pásku na ruke Ján Minárik. Ako hodnotíte vašu „kapitánsku“ spoluprácu?

- Jano je určite príkladom pre chalanov. Pracuje na sebe, za posledný rok spravil veľký progres. Kapitánska páska mu právom patrí a naša spolupráca je vynikajúca.

“ Chalani sa veľmi posunuli dopredu a berú zodpovednosť na seba. „ Jakub Paur

S čím budete spokojný po poslednom zápase súťažného ročníka 2020/2021?

- Budeme spokojní, ak sa nám podarí pohárová Európa. A keď sa spätne pozrieme na naše zápasy a budeme vidieť, že sme ich odohrali naším žilinským štýlom. Aby sme sa nemuseli hanbiť ani za jeden duel.

ŽILINSKÉ „NAJ“ Takto vybral kapitán Jakub Paur: TECHNIK: Vahan Bichakhchyan. Má vynikajúci dribling a ľavačku. HLAVIČKÁR: Čo sa týka hlavičkových súbojov, tak Jano Minárik. ŠPRINTÉR: Máme veľa dobrých. Ale keď mám vybrať, tak poviem Adrián Kaprálik. BOJOVNÍK: Jakub Kiwior. MAKAČ: Jedno meno je ťažko vybrať, všetci makajú rovnako. JEDÁK: Matúš Rusnák. MODEL: Adam Kopas. PIVKÁR: Tu by som povedal seba. ZABÁVAČ: Jano Minárik.

Tento článok vznikol vďaka spolupráci MY Žilinských novín a MŠK Žilina a vyšiel v našom pondelkovom vydaní