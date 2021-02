Narodeninový strelec Henrich Jaborník: V zakončení musíme byť chladnokrvnejší

Vlci porazili Panterov aj štvrtý raz v prebiehajúcej sezóne, tentoraz 4:1.

20. feb 2021 o 14:48 Matej Martinčo

ŽILINA. Tretí gól Vlkov v zápase s Považskou Bystricou strelil obranca Henrich Jaborník. Presadil sa po tvrdej Cígerovej strele, ktorá tesne minula bránku a puk sa odrazil k nekrytému čerstvému tridsiatnikovi, pre ktorého nebol problém upratať ho do siete.

V pondelkovom vydaní MY Žilinských novín sa o hokeji dočítate na dvoch stranách!

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok: Dušan Gregor: Naša pozícia by mohla zvádzať k laxnosti, ale mužstvo ukazuje, že to tak nie je Čítajte

Nadviazať na takéto zápasy aj v play-off

Pre hráča číslo 10 išlo o 22. kanadský bod v prebiehajúcej sezóne a druhý v zápase s Považskou Bystricou, kedže pri otváracom góle Ondreja Mikulu si pripísal sekundárnu asistenciu. „Môžeme prekvapiť len sami seba. Na takéto zápasy sa musíme prichystať najmä v hlave. Základnú časť sme vyhrali a je to len na nás, ako sa na takéto stretnutia mentálne pripravíme,“ povedal k výhre nad celkom z Považia čerstvý oslávenec. Deň pred spomínaným zápasom totiž oslávil rodák zo Skalice okrúhlu tridsiatku. Ako bonus a zároveň darček k životnému jubileu si na svoje konto pripísal aj presný zásah, už štvrtý v prebiehajúcej sezóne. „Máme signály, ktoré skúšame dostať do našej hry. Dnes nám to už po dlhej dobe konečne vyšlo. Som rád, že som sa dostal k zakončeniu a padlo to tam,“ povedal k svojmu gólovému okamihu zo záveru prvej tretiny.

Ďalej sa dočítate aj: Aký fakt Hernicha Jaborníka mrzí Čo povedal na margo najmenej inkasovaných gólov žilinského mužstva na zápas v SHL Čo bude podľa neho potrebné smerom do play-off vylepšiť Ako zhodnotil zápas rodák z Považskej Bystrice a hráč Žiliny Lukáš Dubeň Čím im súper sťažoval hru Ako opísal spoluprácu v obrannej dvojici s Martinom Lenďákom

Aj po stretnutí s Považskou Bystricou naďalej platí, že Vlci doma stratili len jeden bod (víťazstvo proti Skalici 5:4 po predĺžení).