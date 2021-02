Dušan Gregor: Naša pozícia by mohla zvádzať k laxnosti, ale mužstvo ukazuje, že to tak nie je

Vlci zdolali Panterov aj štvrtýkrát v ročníku.

20. feb 2021 o 10:56 Matej Martinčo

ŽILINA. Vo včerajšom zápase 31. kola SHL sa Vlci postavili na svojom ľade proti Panterom z Považskej Bystrice. Tí sa snažia zaistiť poslednú miestenku do vyraďovacej časti. Domáci hokejisti však do zápasu vstúpili razantne a po prvej dvadsaťminútovke vyhrávali o tri góly. Aj v ďalšom priebehu zápasu si Vlci vypracovali veľké množstvo šancí, ale hosťujúci brankár chytal výborne.

Dnes vám na našom webe prinesieme ohlasy narodeninového strelca Henricha Jaborníka a Lukáša Dubeňa, ktorý je rodákom z Považskej Bystrice.



Tréner hostí Július Pénzeš zhodnotil zápas nasledovne: „Do Žiliny sme prišli s cieľom, aby sme neutrpeli debakel. Vieme o sile Žiliny, ťažko sa s ňou môžeme rovnať. Zo začiatku som bol trošku sklamaný, pretože sme začali presne naopak, ako sme si hovorili. Úvod bol zlý, čo sa odzrkadlilo aj na góloch, ktoré sme dostali. Od druhej tretiny sme sa udržali v hre. Som rád aj za gól, ktorý sme dali. Kolegovi gratulujem k víťazstvu,“ povedal známy hokejový odborník. Mužstvu Vlkov, ktoré suverénne vedie tabuľku SHL, vyslovil poklonu. „Majú veľmi dobrý tím. Verím, že sa im podarí dosiahnuť to, čo chcú a ich cesta bude mať úspešný koniec. V Žiline som trénoval aj ja, takže jej fandím,“ doplnil od srdca.

S náprotivkom Dušanom Gregorom sú dlhoroční priatelia, čo potvrdil na tlačovej konferencii aj rodák z Trenčína. „Ďakujem krásne. Veľmi pekne si rozprával. Veľmi dobre sa poznáme. Dokonca sme spolu robili aj pri jednom krásnom úspechu, takže si ho vysoko vážim. Krásne si to zhodnotil,“ povedal kouč Vlkov s tým, že zápas mal zo strany jeho zverencov slušné tempo: „Myslím si, že po prvej tretine sme pokojne mohli mať na konte päť, šesť gólov. Do druhej tretiny sme vstúpili s tým, že sme dostali gól, čo sa nám v poslednej dobe stáva často. Chlapci bojovali, žiaden puk nebol pre nich stratený. Zápas mal náboj až do konca. V tretej tretine sme už hru kontrolovali. Zaslúžene sme zvíťazili, ale treba pochváliť aj Považskú. Mladí chlapci korčuľovali, bojovali, snažili sa o dobrý výsledok,“ doplnil Dušan Gregor.

Do konca základnej časti zostávajú štyri zápasy. Podľa hlavného trénera domácich zápas splnil prípravu na play-off. „Chalanom môžem len poďakovať za ich prístup. Napriek tomu, že sa v našej hre objavili chybičky, tak chlapci hrali s chuťou. Nebojím sa povedať, že mužstvo ukazuje ohromný charakter. Naša pozícia je taká, že by možno mohla zvádzať k laxnosti, ale mužstvo ukazuje, že to tak nie je. Tím šliape, pripravuje sa na play-off. Verím, že to zvládneme. Ďakujem im za predvedenú hru a víťazstvo, ktoré si vážime,“ dodal päťdesiatdeväťročný hlavný tréner.