Žilinské krematórium zatiaľ nápor zvláda

Urny vydávajú do týždňa až desiatich dní.

19. feb 2021 o 13:09 TASR

ŽILINA. Kapacita žilinského krematória je momentálne naplnená približne do polovice a zatiaľ situáciu zvláda. Podľa Petra Havla zo spoločnosti Funeral sú výhodou veľkokapacitné chladiace boxy v dome smútku na Novom cintoríne v Žiline.

Spádovou oblasťou krematória je horné a stredné Považie, Orava, Kysuce a Liptov.

"Do vypuknutia pandémie sme spopolňovali dva až trikrát týždenne. Teraz pracujeme v dvanásťhodinových službách denne okrem nedele. Po vypuknutí pandémie nového koronavírusu stúpal počet kremácií z 80 na 120 a potom na 150. V decembri minulého roku ich bolo cez 200 a v januári už 250," povedal Havel.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pandémia podľa neho zvýšila záujem o kremácie aj na miestach, kde boli tradičné pohreby do zeme.

"Takže ľudia si na kremáciu trochu zvykli. Ale ďalšou boľačkou je čakacia doba, o ktorej sa teraz v médiách hovorí. U nás sa striedame dvaja a ďalší kolega je v pohotovosti. Zatiaľ to stíhame. Urny vydávame do týždňa až desiatich dní," uviedol Havel.

Prečítajte si tiež V Novej synagóge vyrastá nový symbol Žiliny Čítajte

Podotkol, že niektoré vyjadrenia v médiách považuje za prehnané.

"Myslím si, že táto téma by mala byť pre ľudí trochu tabu. Pretože je chúlostivá. Každý má rodičov, prarodičov, niekomu zomrel blízky. A keby mal premýšľať nad tým, že niekto z jeho príbuzných je zatvorený v nejakom kontajneri na spopolnenie... Niekedy vznikne situácia, pri ktorej je treba dbať na to, aby nezašla až za hranicu etiky. Výmysly s hromadnými hrobmi už boli trochu za čiarou. Takto by sa ľudia strašiť nemali," upozornil Havel.