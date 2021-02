FOTO: Rybníky v Divinke sa premenili na veľké klzisko

Korčuľovanie alebo pohyb na zamrznutých vodných plochách je len na vlastnú zodpovednosť.

16. feb 2021 o 7:57 Branislav Koscelník

DIVINKA. V noci teploty blížiace sa k mínus dvadsiatim stupňom, cez deň slnečno a príjemne. Krajší začiatok jarných prázdnin si žiaci zo stredného Slovenska len ťažko mohli predstaviť. Desiatky detí, ale aj ich rodičia a starí rodičia si obuli korčule a zabávajú sa na zamrznutej vodnej nádrži Divinka neďaleko Hričovskej priehrady pri Žiline.

Vyzerá to tam ako za starých čias. Dospelí, ale aj deti zobrali do rúk lopaty a sami si vytvorili na vodnej ploche niekoľko desiatok klzísk. Na viacerých hrajú chlapci dôležitý hokejový zápas. Na ďalšom trénuje nádejná krasokurčuliarka, ktorá dnes nemá inú šancu dostať sa na ľadovú plochu.

Oslavy na ľade

Inde si nahrávajú puk starí páni, z ktorých jeden, František Poliaček, práve dnes oslavuje sedemdesiattri rokov a nevie si predstaviť lepšiu oslavu, ako na slnkom zaliatom zamrznutom rybníku.

„Na rybníky chodím aj v lete, aj v zime, pretože som rybár. Teraz sa výborne korčuľuje, pretože sa odhŕňa sneh. Kedysi sme mali celý rybník vyčistený až po múr. Korčuľovať sa tu chodím od šesťdesiateho siedmeho roku. Hokej ma baví. Chodil som roky s partiami hrávať aj do Žiliny. To bola bežná vec. Kondíciu mám aj teraz,“ teší sa z ľadu František.

Emka je druháčka a do Divinky prišla zo Žiliny s dedkom, aby po prvýkrát vyskúšala nové korčule. Raduje sa, že začiatok prázdnin vyšiel nad očakávanie. „Pani učiteľka nám vravela, že sú to jarné prázdniny, ale vyzerá to tak, akoby boli zimné prázdniny,“ čuduje sa z mrazivého počasia vďaka ktorému sa môže korčuľovať. Vraví, že sa v prírode cíti lepšie, ako na štadióne.

A práve zatvorené štadióny vytiahli na prírodný ľad Sofiu, ktorá sa venuje krasokorčuľovaniu. Na rybníkoch v Divinke je s mamou už po tretíkrát. „Má to niečo do seba. Samé sme si odhrnuli sneh. Dôležité je, aby sa hýbala. Krasokorčuľovanie je všestranný šport. Kým budú mrazy, chceme to tu využívať,“ hovorí Sofiina mama.

Len na vlastnú zodpovednosť

Aj Rasťo zobral na čerstvý vzduch syna Alexa. Očistili si jednu z mnohých plôch a majú ju len pre seba. Miesta je pre každého. Nebojí sa, že sa ľad prelomí? „Toho sa nebojím. Boli veľké mrazy. A voda je na rybníkoch malá. Má maximálne asi meter osemdesiat. Ale na priehradu by som na korčuliach nešiel.“

Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák však vyzýva na opatrnosť. Upozorňuje, že korčuľovanie alebo pohyb na zamrznutých vodných plochách je len na vlastnú zodpovednosť.

„Upozorňujeme na fakt, že pri manipulácii s vodnou hladinou na vodnej stavbe dochádza pod ľadom k tvorbe vzduchových bublín a aj hrubá vrstva ľadu sa v tomto prípade stáva krehkou a môže sa veľmi ľahko prelomiť. Preto apelujeme na občanov, ktorí sa pohybujú na zamrznutej vodnej ploche, aby si vyberali plochy v blízkosti brehov, kde je hĺbka vody nízka a vždy treba mať druhú osobu vo svojej blízkosti v prípade potrebnej pomoci,“ vyzval Marián Bocák.