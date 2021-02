Korona a dedinský futbal. Aká je situácia v kluboch piatej ligy? Dohrá sa podľa nich súťaž?

Amatérsky futbal neprežíva jednoduché obdobie.

15. feb 2021 o 14:58 Matej Martinčo

OKRES ŽILINA. Pandémia koronavírusu trvá už jeden rok. Jarná časť sezóny 2019/2020 sa v oblastných a regionálnych súťažiach nedohrala a vyzerá to tak, že rovnaký osud postihne aj prebiehajúci ročník. U vybraných zástupcov V. ligy skupiny A sme zisťovali, ako to u nich vyzerá.

Odohrá sa jarná časť alebo nie? Táto otázka určite mnohokrát zaznela nielen z úst trénerov či futbalistov, ale aj fanúšikov. Dedinský futbal je proste fenomén, ktorý bol odjakživa spätý s nedeľným popoludním. Do našich životov však pred rokom vstúpil Covid-19 a všetko obrátil naruby. Jarná časť ročníka 2019/2020 sa nedohrala a aký osud čaká túto jar, nevie nikto. Preto sme oslovili vybraných zástupcov klubov V. ligy. Zisťovali sme, aká je situácia v klube, či ako to vyzerá so skladbou kádra.

Na naše otázky odpovedali predstavitelia klubov ŠK Belá, OFK Kotešová, TJ Fatran Varín a FK Strečno.

Najbližšie sa vám pokúsime priniesť názory ostatných štyroch zástupcov žilinského regiónu – FK Predmier, MFK Bytča, TJ Višňové a ŠK Gbeľany.

Pýtali sme sa toto:

1. Ako to vyzerá so zimnou prípravou? Dostali hráči nejaké tréningové plány?

2. Sú známe nejaké zmeny v kádri pred jarnou časťou? Pribudli alebo odišli nejakí hráči z mužstva?

3. Aký je váš realistický odhad, kedy sa začne hrať? Prípadne, či sa dohrajú len jesenné kolá alebo kompletná jarná časť?

4. Ako túto neľahkú situáciu pre dedinský futbal prežívajú hráči a vy osobne?

5. Koronavírus je tu s nami už jeden rok. Ako je na tom klub po finančnej stránke? Bude fungovať ako doteraz?

Ján Holúbek, manažér ŠK Belá

1. Situácia je veľmi komplikovaná. Spomedzi amatérskych športov na túto situáciu najviac doplatil futbal. Čakali sme, ako sa situácia vyvinie. Keď sme videli, že situácia je kritická a dochádza k ďalším obmedzeniam, kontaktovali sme hráčov. Dostali odporúčania, čo a ako majú robiť, aby sa udržali v kondícii – beh či silové cvičenia. Trošku sme limitovaní tým, že viacero našich hráčov pracuje v zahraničí. Nie je ľahké niečo odtrénovať vo Švédsku či Nemecku. Vo februári sme to riešili tak, že kondičné bloky robíme v malých skupinkách.

2. Otázky prestupov zatiaľ nie sú otvorené. Niektorí to chceli ísť skúsiť inde, takisto sme mali aj my záujem o niektorých hráčov, ale nenastali žiadne pohyby. Čakáme, ako sa situácia vyvinie, pretože je veľké riziko ísť do finančného transferu. V amatérskom futbale je prestupový trh úplne utlmený. Málokto vyvíja prestupové aktivity, či už smerom dnu alebo von. My tiež nie sme výnimkou. Máme porady, v úzkom okruhu si telefonujeme a reagujeme na aktuálnu situáciu. Ťažko sa nám aj rokuje s prípadnými posilami. Čo sa týka prestupov, nejaké oťukávačky boli, ale k ničomu konkrétnemu sme sa nedostali. Celkovo si myslím, že máloktorý klub sa v tejto oblasti realizoval.

3. Na túto otázku je ťažké odpovedať. Situácia sa mení z hodiny na hodinu. Nezostáva nám nič iné, len čakať. Hovorí sa o viacerých možnostiach. Buď bude súťaž zrušená alebo sa dohrajú dve jesenné kolá a tým pádom by súťaž mohla byť vyhlásená za ukončenú. Dokonca som počul aj taký variant, že sa s dohrávkou začne neskôr, okolo apríla. Dohrali by sa dve jesenné kolá a potom sa súťaž rozdelí na dve sedmičky – jedna bude hrať o postup a druhá o záchranu. Hralo by sa iba jedno kolo podľa toho, či ste s tým súperom hrali na jeseň doma alebo vonku. To by som ale predbiehal. Či to je priechodné vo futbalových normách, to neviem.

Aj keď komunikujem so zväzom, nikto nám nevie povedať konkrétnejšiu informáciu. Jeden plán už bol rozpracovaný – v polovici februára sa malo začať s dohrávkami na umelých trávach, vďaka obmedzeniam to však padlo. Situácia v spoločnosti je veľmi zlá. Zväz má zatiaľ zviazané ruky. Tento rok mala byť reorganizácia. Mám informáciu, že na 99% by mala byť zrušená. Je to logické a dobré rozhodnutie. Za nás poviem, že by sa nám pozdával model dohratia jesenných kôl a rozdelenia súťaže na dve polovice. Reálne si neviem predstaviť kompletné dohratie sezóny, žeby sme hrali dvakrát do týždňa. Myslím si, že aj ostatné mužstvá by s tým mali veľké problémy. Najväčšia tragédia by bola, keby sa nehralo vôbec. Vo futbalovom hnutí všetci dúfame, že sa to zlepší, hlavne kvôli mládeži.

4. Keď sa minulú jarnú časť nehralo, po 22 rokoch trénovania a vybavovania mi taká pauza prišla celkom vhod. Nebral som to až tak tragicky. Bohužiaľ, situácia na nás doľahla a všetci sme znechutení. Nevidíme svetlo na konci tunela.