Juraj Drdák: Najvýznamnejšou investíciou v Bitarovej bude rekonštrukcia materskej školy

Starosta Bitarovej Juraj Drdák hodnotí svoje pôsobenie v úrade po polovici funkčného obdobia.

15. feb 2021 o 8:57

Ktorá udalosť v minulom roku najviac ovplyvnila vašu obec a ako ste sa s ňou vysporiadali?

Bezpochyby najvýznamnejšou udalosťou uplynulého roku bola nielen pre obyvateľov našej obce, ale pre celú našu spoločnosť, pandémia, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila životy nás všetkých. Som nesmierne vďačný, že sa aj touto cestou môžem z celého srdca poďakovať všetkým obetavým občanom našej krásnej obce za ich ochotu a pomoc pri zvládaní úskalí, ktoré so sebou priniesol boj s dovtedy neznámym a zákerným protivníkom, ktorým Covid-19 s určitosťou je. Ochota šikovných krajčírok a bezplatná dodávka materiálu potrebného na výrobu prispeli k tomu, že sme dokázali v priebehu niekoľkých dní zabezpečiť pre našich všetkých seniorov zdarma ochranné rúška. Môj obdiv patrí rovnako aj zamestnankyniam obecného úradu a materskej školy. Ich pracovné nasadenie a prístup k plneniu úloh vyplývajúcich z neznámej, a často i chaotickej situácie, má napĺňa istotou, že práve ony sú tými, na ktoré sa môžem ako starosta obce kedykoľvek spoľahnúť. Protipandemické opatrenia boli príčinou toho, že sme nemohli organizovať žiadne tradičné kultúrne podujatia, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou života v našej obci. Napriek všetkému sa nám však podarilo zrealizovať aspoň časť plánov, ktoré sme si predsavzali. Rekonštrukcia vchodu obchodnej jednotky, výstavba stojísk separovaného zberu, rekonštrukcia miestnych komunikácií a mosta sú len malou časťou našich splnených predsavzatí.

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku obec a jej obyvateľov?

Keďže momentálny vývoj pandemickej situácie nenasvedčuje tomu, že by sa životné podmienky v našej spoločnosti v krátkej dobe zásadným spôsobom zmenili, bude určite jednou z hlavných priorít nás všetkých zvládnuť bez vážnejších následkov všetky úklady, ktoré nám život pripraví. Verím, že zodpovedným prístupom každého z nás to spoločne zvládneme. Napriek neľahkej dobe nie sú plány vedenia našej obce malé. S využitím finančných prostriedkov poskytovaných environmentálnym fondom by sme radi zateplili budovu obecného úradu, vybudovali zberný dvor a zabezpečili naň potrebnú techniku. Pripravujeme projektovú dokumentáciu a podklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia na rozšírenie siete verejného vodovodu v celej obci. Radi by sme v priebehu tohto roku rozšírili sieť verejného osvetlenia a kamerového systému. Nemenej dôležitou je aj rekonštrukcia vodojemu, ktorého havarijný stav ohrozuje dodávku pitnej vody do celej obce. Jednou z najvýznamnejších investícií však s určitosťou bude rekonštrukcia materskej školy, ktorou chceme dosiahnuť zvýšenie jej kapacity, a ktorá je s ohľadom na prílev mladých rodín do našej obce absolútne nedostačujúca. Čaká nás aj výstavba ďalších stojísk separovaného zberu a rozširovanie a údržba verejnej zelene.

Čaká nás všetkých mimoriadne náročný rok. Ako sa naň pozeráte a čo odporúčate spoluobčanom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok?

Každá neľahká chvíľa sa podľa mňa dá zvládnuť, keď človek nosí v srdci a v mysli vieru, lásku a nádej. Vieru v seba samého, v dobro a nezištnosť ľudí. Lásku k svojim blízkym a okoliu v ktorom žije a nádej, že všetko zlé raz pominie a po každej búrke vždy raz vyjde slnko, ktoré každému vyčarí na tvári úsmev, s ktorým je každý okamih života krajší. Preto z celého srdca želám nielen občanom našej obce, aby boli obklopení ľuďmi, ktorí sú naplnení vierou, láskou a nádejou. Nezabúdajme však na vzájomnú pomoc.