Dana Veveričíková: Nemôžeme zastaviť úplne všetko

Starostka Dlhého Poľa Dana Veveričíková hodnotí svoje pôsobenie v úrade po polovici funkčného obdobia.

15. feb 2021 o 8:51

Ktorú udalosť považujete v minulom roku za najdôležitejšiu?

V minulom roku bola asi pre každú obec a mesto najdôležitejšie vyriešiť situáciu ako sa vysporiadať s pandémiou CORONA – vírusu. Už na začiatku roka, v polovici marca, sme sa ocitli v situácii, na ktorú sme nemohli byť pripravení. Nebolo veľa času na rozmýšľanie, museli sme konať. Potrebovali sme zabezpečiť deti v škôlke, v škole, seniorov, všetkých občanov. Informovať občanov o všetkých opatreniach, zháňať ochranné pomôcky, dezinfekciu, neustále spracovávať pokyny, informácie, nariadenia a vyhlášky, ktoré sa na nás chrlili denno-denne. V prvej vlne bola situácia zvládnuteľná, v obci sme to mali pod kontrolou tak, ako väčšina Slovenska aj vďaka tomu, že sme si navzájom pomáhali a radili sa, či už starostovia, spolupracovali sme s Okresným úradom, odborom krízového riadenia i RÚVZ v Žiline. Z dôvodu zákazu zhromažďovania sme stopli všetky kultúrno-spoločenské akcie, ktoré sme mali naplánované. Najviac nás trápilo, že sme nemohli uskutočniť celoobecné oslavy obce pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky. Boli naplánované na september 2020. Tieto sme preložili na jún 2021. Uvidíme.

Druhá vlna pandémie, ktorá nás zasiahla na prelome roka bola pre ľudí aj pre nás oveľa ťažšia, náročnejšia, aj z dôvodu testovania. Bola to pre samosprávu novinka, informácie boli nejasné, často sa menili v poslednej chvíli. Testovanie akosi prischlo samospráve, testujeme už na úkor inej činnosti, ktorú máme v kompetencii a ešte bez efektu. Vianoce aj začiatok roka boli úplne iné, bez pravej radosti a v neistote, ktorá pretrváva.

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku vašu obec?

Nech už by bola výzva akákoľvek, zase je v pozadí pandémie, pretože od pandemickej situácie, či už na Slovensku, alebo vo svete, sa odvíja celé naše dianie. Náš život pracovný, spoločenský i osobný. Aj keď je to tak ako to teraz všetci vnímame a prežívame, chceme v tomto roku okrem neustálych testovaní urobiť aj niečo normálne. V obci chceme na jar začať s výstavbou Domova pre seniorov. Projekt, potrebné povolenia, aj zdroj financovania máme pripravené, pretože sme sa na túto akciu pripravovali niekoľko rokov. Nemôžeme predsa zastaviť úplne všetko. Verím, že ak sa situácia zlepší a opatrenia sa budú uvoľňovať, podarí sa nám zorganizovať aspoň niektoré z našich tradičných akcií, či už kultúrno-spoločenských, alebo športových a budeme sa môcť stretnúť ako občania.

Ako sa pozeráte na tento rok a čo odporúčate spoluobčanom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok?

Situácia, v ktorej sa nachádzame, sa zdá, že už horšia ani nemôže byť. Človek ale dostane naložené toľko, koľko unesie. Takže uvidíme, ale určite to bude náročné. Najdôležitejšie je teraz to, aby sme boli zdraví. Preto odporúčame našim občanom, aby sa sami vo vlastnom záujme chránili, aby sa riadili zdravým sedliackym rozumom, aby si vzájomne pomáhali a to nielen fyzicky, ale aj po psychickej stránke. Asi máme výhodu, že žijeme na dedine, každý má na dosah hneď za domom prírodu. Prechádzky v prírode, kde je málo ľudí, milé slovo, malý dobrý skutok susedovi, odpustenie, ak je to potrebné je to, čo nám môže pomôcť. Netreba tráviť čas na sociálnych sieťach, kde sa často dozvieme informácie, ktoré nás zneisťujú, v ničom nám nepomôžu, často sú nepravdivé a vyvolávajú v nás strach. Aby sme to všetko prekonali, potrebujeme si zachovať svoju vieru. Ľudia musia niekomu veriť a mať pocit, že sa môžu na niekoho spoľahnúť. V tomto momente je to určite samospráva, aspoň ja a moji pracovníci sa o to snažíme.