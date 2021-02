TESTOVANIE: V sobotu odhalili v Žiline ďalšie desiatky pozitívnych

Miera pozitivity je podobná ako pred týždňom.

14. feb 2021 o 4:05 Branislav Koscelník

ŽILINA. Počas prvého dňa ďalšieho víkendového plošného testovania sa v 20 odberných miestach, ktoré vytvorilo mesto Žilina, dalo otestovať 9208 ľudí.

S pozitívnym testom odišlo 45 ľudí, čo je 0,488-percentná miera pozitivity.

Súvisiaci článok ŽILINA: Minister Krajčí otvoril veľkokapacitné očkovacie centrum. Očkujú učiteľov Čítajte

Podobné výsledky zaznamenali štatistiky aj pred týždňom, keď sa v Žiline naposledy plošne testovalo.

Minulú sobotu prišlo do 23 mestských odberných miest 11 053 ľudí. Pozitívny test malo 46 ľudí, čo bola 0,416-percentná miera pozitivity.

Článok pokračuje pod video reklamou

Testuje sa aj v nedeľu od 8.00 do 20.00 hodiny, s obvyklými prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod.

Posledný výter urobia zdravotníci o 19.30 hod., v odberných miestach s elektronickou rezerváciou o 19.45 hod.