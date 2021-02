Nikdy som takto veľa bodov nezbieral, teší sa druhý najlepší strelec Ondřej Jurčík

Žilinčania sa stali víťazmi základnej časti Slovenskej hokejovej ligy.

13. feb 2021 o 17:57 Matej Martinčo

ŽILINA. Vlci zdolali trnavských Gladiátorov aj štvrtýkrát v prebiehajúcom ročníku druhej najvyššej súťaže. Po víťazstvách 5:3, 5:2 a 10:1 zdolali Žilinčania protivníka zo západu Slovenska tentoraz pomerom 4:1.

Ako zhodnotili zápas Jakub Linet (strelec štvrtého gólu) a Patrik Koyš (tri asistencie), sa dočítate v najnovšom vydaní MY Žilinských novín už v pondelok 15. 2. V pravidelnom týždenníku nájdete žilinský hokej na dvoch stranách!

Dva góly strelil Jakub Cíger, ktorý sa prehupol cez dvadsaťgólovú hranicu a je najlepším kanonierom Vlkov. Tretí presný zásah vsietil Ondřej Jurčík, ktorý zaostáva za Cígerom o dva presné zásahy. Rodák z českých Teplíc zhodnotil zápas nasledovne: „Na začiatku sme mali šance, ktoré sme nepremenili. Potom som urobil faul v ich presilovke a išli sme do troch. Trošku som sa bál, aby ju nevyužili, ale chlapci to zvládli. Potom sme konečne premenili šance, ktoré sme mali a doviedli sme zápas do víťazného konca. Potrebovali sme vyhrať, aby sme triumfovali v základnej časti, za čo som rád,“ povedal majster Českej republiky s Litvínovom.

Jeho aktuálna bilancia je takmer vyrovnaná – 19 bodov a 20 asistencií. S 39 bodmi je po Patrikovi Koyšovi druhým najproduktívnejším hráčom mužstva. Čo hovorí na svoju bilanciu? „Myslím si, že všetci v našej lajne, ale aj na presilovke, sme si sadli. Každý jeden z našej formácie má veľa bodov. Vieme si to nahrať a vystreliť. Som veľmi rád, že môžem s nimi hrať,“ povedal s tým, že je to super pocit: „Nikdy som takto góly nedával. Veľa bodov som nezbieral. Som za to veľmi rád.“

“ Mrzí ma, že tu nie sú diváci. Bola by trošku iná atmosféra. „ Ondřej Jurčík

28-ročné ľavé krídlo, ktoré nastupuje v útoku po boku Patrika Koyša s Jaroslavom Markovičom, je rád, že splnili jeden z cieľov, ktorí si v tíme stanovili – víťazstvo v základnej časti. Po 29. kole stále platí, že Žilinčania sú doma nezdolaní a doteraz stratili len jeden bod – Skalicu zdolali až po predĺžení. „Doma sa nám hrá dobre. Poznáme ľad a mantinely. Snažíme sa hrať aktívne. Len ma mrzí, že tu s nami nie sú diváci, ktorí by nás určite podporovali. Bola by trošku iná atmosféra,“ doplnil na danú tému Ondřej Jurčík. Celky Slovenskej hokejovej ligy čaká ešte sedem kôl. Podľa českého útočníka budú tieto zápasy slúžiť ako dobrá príprava na vyraďovaciu časť. „Play-off bude o niečom inom. O väčšom dôraze, osobnej disciplíne, aby sme nestrácali puky. Dôležité bude hrať jednoduchšie a dorážať puky. Sám neviem, čo mám od toho čakať. Jednoznačne bude o čo hrať, už sa na to teším,“ vravel druhý najproduktívnejší hráč Vlkov.

Jurčíka tak delia od Cígera len dva presné zásahy. Kto sa stane top kanonierom mužstva po konci základnej časti? „Neviem, ja to prajem každému. Som rád za každého hráča, ktorý skóruje. Najlepšie je ich dať čo najviac a vyhrať. Neberiem to ako súboj medzi nami. Keď dá gól Jakub, som za to rád,“ uzavrel hráč, ktorý nosí na drese číslo 64.