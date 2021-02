Dušan Gregor: Pánko na strane Trnavy mi žral nervy od začiatku zápasu

Tréner Žiliny je rád, že sa nikomu nič nestalo.

13. feb 2021 o 8:10 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti Žiliny sa stali víťazmi základnej časti Slovenskej hokejovej ligy. Vo včerajšom zápase zdolali na domácom ľade Trnavu 4:1 a pred druhým Martinom majú nedostihnuteľný 25-bodový náskok.

Na strane Vlkov zažiaril Jakub Cíger, ktorý strelil prvé dva góly a dostal sa cez dvadsaťgólovú hranicu presných zásahov. Duel však nedohral. Po bitke s hosťujúcim Jiřím Hajdom päť a pol minúty pred koncom stretnutia dostal trest 2+2 minúty a osobný trest desať minút. K inkriminovanému momentu sa na pozápasovej tlačovke vyjadril aj tréner Žiliny Dušan Gregor. „Zhodnotím to v dvoch rovinách. V prvom rade zápas, ktorý sme povinne potrebovali vyhrať. Napriek tomu, že v hre boli chybičky, chlapci to v pohode zvládli. S dobrou vložkou od Cígera. Pánko na strane Trnavy mi žral svojím prístupom nervy od začiatku zápasu. Som rád, že sa nikomu nič nestalo. „Koňar“ na Urbana mohol dopadnúť oveľa horšie,“ spomenul skúsený odborník moment z prvej polovice zápasu, keď spomínaný Jiří Hajda fauloval kolenom Tomáša Urbana.

“ Nečakal som, že tak skoro oslávime víťazstvo v základnej časti. Za prácu, ktorú tím predvádza, si to zaslúži. „ Dušan Gregor

„V druhej časti poďakujem mužstvu aj za svoj realizačný tím za dobre odvedenú prácu. Priznám sa, že som nečakal, že tak skoro oslávime víťazstvo v základnej časti. Za prácu, ktorú tím predvádza, si to zaslúži. Podávali sme stabilizované výkony. Všetkých musím pochváliť. Víťazstvo v základnej časti je úplne zaslúžené,“ vravel rodák z Trenčína. Sám si veľmi dobre uvedomuje, že najdôležitejšia časť sezóny jeho mužstvo ešte len čaká. „Od ďalšieho týždňa sa plnohodnotne pripravíme na play-off, pretože tam sa začína od nuly,“ dodal. Ostatní účastníci SHL sa pred play-off posilňujú. V meste pod Dubňom sa týmto smerom vydať neplánujú. „Žiadna posila nie je rozpracovaná, to by sa musel stať zázrak. Pracujem s hráčmi, ktorých poznám. Káder máme stabilizovaný,“ doplnil kouč víťaza základnej časti.

