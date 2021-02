Na ktorých miestach v Žiline sa môžete dať otestovať?

Počas víkendu testuje aj mesto Žilina.

12. feb 2021 o 9:41

V meste Žilina aktuálne funguje desať súkromných mobilných odberných miest na antigénové testovanie na ochorenie COVID-19.

Žilinčanom sú k dispozícii v pracovných dňoch, niektoré fungujú aj počas víkendu.

Okrem práce na ďalšom rozširovaní ponuky mobilných odberných miest, pripravuje žilinská samospráva aj ďalšie skríningové testovanie.

Už počas najbližšieho víkendu od 13. do 14. februára sa otvorí 20 odberných miest

v 10 lokalitách v meste. Elektronická rezervácia na testovanie vopred je možná na siedmich odberných miestach.

Skríningové testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 hod., s obvyklými prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 hod., v odberných miestach s elektronickou rezerváciou o 19.45 hod. Počas dvoch testovacích dní budú môcť Žilinčania využiť ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť kedykoľvek, v ktoromkoľvek čase.