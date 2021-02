V Žiline sa bude počas víkendu opäť testovať

Test do práce platí sedem dní.

11. feb 2021 o 14:19 Branislav Koscelník

ŽILINA. Mesto Žilina otvorí aj počas tohto víkendu vlastné odberné miesta. Počas dvoch dní od 13. do 14. februára sa bude testovať v 20 odberných miestách v 10 lokalitách v meste. Elektronická rezervácia na testovanie vopred bude možná na siedmich odberných miestach.

Samospráva reaguje na preradenie okresu Žilina v regionálnom COVID automate z II. stupňa varovania do horšieho III. stupňa.



V rámci opatrení v tomto stupni platí, že test do práce platí sedem dní.

Súvisiaci článok Epidemiologická situácia na Slovensku je horšia, pohoršil si aj okres Žilina Čítajte

Mesto Žilina už zverejnilo inzerát, v ktorom hľadá zdravotnícky personál na testovanie do odberných miest 13. a 14. februára a sľubuje odmenu 15 eur za hodinu v hrubom.

Článok pokračuje pod video reklamou

V Žiline sa bude testovať počas toho víkendu po dvoch týždňoch. Naposledy 6. a 7. februára prišlo do 23 odberných miest v Žiline 24 531 ľudí. Testovanie odhalilo 85 pozitívnych prípadov. Miera pozitivity sa pohybovala na úrovni 0,35 percenta.

Skríningové testovanie sa uskutoční v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 hod., s obvyklými prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 hod., v odberných miestach s elektronickou rezerváciou o 19.45 hod. Počas dvoch testovacích dní budú môcť Žilinčania využiť ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť kedykoľvek, v ktoromkoľvek čase.

Odberné miesta s elektronickou rezerváciou vopred sa nachádzajú na Mestskom úrade v Žiline (k dispozícii sú tu dve odberné miesta/jedno miesto s registráciou), na Základnej škole s materskou školou Gaštanová 56, Solinky (k dispozícii sú tu tri odberné miesta/jedno miesto s registráciou), ZŠ Karpatská 11, Vlčince (k dispozícii sú tu dve odberné miesta/jedno miesto s registráciou), ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Vlčince (k dispozícii sú tu dve odberné miesta/jedno miesto s registráciou), Biznis Centrum, Poštová 1 (k dispozícii sú tu dve odberné miesta/jedno miesto s registráciou), ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik (k dispozícii sú tu štyri odberné miesta/dve miesta s registráciou).