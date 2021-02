Zraneniami a vylúčeniami rozkúskovaný zápas. Neustále treba byť koncentrovaný, hovorí Mikoláš

Vo včerajšom stretnutí 28. kola bola od druhej tretiny hra často prerušovaná.

11. feb 2021 o 13:17 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí Vlci zaknihovali víťazstvo za tri body po troch nevydarených zápasoch. Stretnutie proti v poslednej dobe výborne hrajúcej Spišskej Novej Vsi zobrali do svojich rúk hneď od začiatku.

Ďalej sa dočítate aj: Ako zhodnotil duel strelec posledného gólu Vlkov Šimon Petráš Čo podľa neho mužstvu prospelo Čo bude treba vylepšiť pred vyraďovacími bojmi Ako zhodnotil duel muž v maske Maroš Mikoláš

V rozmedzí jednej minúty sa presadili Mikula s Jakubíkom (6. a 7.) a neskôr aj Jurčík s Urbanom (11. a 12.). V oboch prípadoch išlo o totožné situácie – Vlci najskôr využili presilovú hru a pár sekúnd na to pridali ďalší gól. Výhru nad celkom z východu Slovenska zhodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii asistent Dušana Gregora Stanislav Škorvánek. „Po zápase v Dubnici sme sa potrebovali trošku zdvihnúť. Chceli sme zaknihovať víťazstvo a to sa nám aj podarilo. Vstup do zápasu nám vyšiel, prvá tretina bola z našej strany výborná. Táto tretina v podstate rozhodla o osude stretnutia. V druhej a tretej to bolo vinou zranení a vylúčení rozkúskované. Už to nebol taký pekný hokej. Víťazstvo si ceníme a ideme ďalej,“ povedal majster Slovenska s MsHK Žilina zo sezóny 2005/2006. V tomto zápase hrali Vlci v početnej výhode päťkrát, na gól zužitkovali prvé dve ponúknuté presilovky.