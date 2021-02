Cíger strieľa ako Ovečkin: Snažím sa ho napodobniť

Zápas proti Spišiakom mal piatich rôznych strelcov.

11. feb 2021 o 7:57 Matej Martinčo

ŽILINA. Hokejisti Žiliny sa po troch zápasoch opäť radovali z plného bodového zisku. Vo včerajšom šlágri Slovenskej hokejovej ligy zdolali Spišskú Novú Ves rovnako, ako v poslednom vzájomnom súboji v prvej polovici januára na východe republiky – 5:1.

Vlci mali rázny vstup do zápasu, keď už v 12. minúte vyhrávali presvedčivo 4:0 a o osude stretnutia bolo rozhodnuté. Vedúci celok tabuľky sa dvakrát gólovo presadil v priebehu jednej minúty, pričom využil aj dve presilové hry. O zhodnotenie zápasu sme požiadali najlepšieho strelca mužstva Jakuba Cígera.

„Zápas rozhodla prvá tretina, ktorá nám po dlhšom čase vyšla. Potom už bol zápas rozkúskovaný,“ povedal na úvod. Jeho delovku z ľavého kruhu tečoval Ondřej Jurčík, ktorý zvýšil vedenie Vlkov na 3:0. „Trénujeme to stále. Snažím sa to strieľať z prvej a keď to padne, je to super,“ povedal k danej situácii 29-ročný rodák z Martina. Takéto strely nie sú u Jakuba Cígera výnimkou. Napríklad pri nedávnej výhre 6:1 s Humenným sa týmto spôsobom presadil až dvakrát, vždy z inej strany. Tentoraz jeho strelu tečoval spoluhráč. Podobnými delovkami je známy Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals. „Vždy sa mi páčil, mám rád jeho hru. Sledujem, ako mu to strieľa, snažím sa ho napodobniť. Ale predsa len je to rozdiel, my hráme prvú ligu a on NHL,“ povedal so smiechom.

Stretnutie 28. kola prinieslo viacero prerušení. Najdlhšie v 36. minúte, keď František Skladaný narazil na mantinel Edmunda Piačku, ktorého museli odniesť na nosidlách. Keďže ešte pred týmto zákrokom sme boli svedkami viacerých prerušení hry, kedy musel byť v akcii domáci lekár, rozhodcovia usúdili, že sa zvyšok druhej tretiny dohrá po prestávke. „Po prvej tretine sme boli dobre nakopnutí. Samozrejme, keď sedíme na striedačke, všetci sme studení. Znovu sa treba rozcvičiť a dostať do zápasu. Potom sme hrali veľakrát v oslabení, bolo ťažké dostať sa do toho. Hlavné je, že sme to zvládli. Vyhrať 5:1 so Spišskou je pekný výsledok a ideme ďalej,“ povedal Jakub Cíger.

“ Musíme si odpustiť hlavne fauly hokejkou. Je to nebezpečné. Môžeme byť radi, že presiloviek nevyužili viac. „ Jakub Cíger

Žilinská dvadsiatka dostala päťminútový trest plus do konca zápasu. Paradoxne, išlo o prvú presilovku východniarov v zápase. Dovtedy neboli Žilinčania ani raz vylúčení. Od tohto momentu si však posedeli na trestnej lavici až päťkrát, z toho sa hosťom vyskytla príležitosť hrať dlhšie početnú výhodu piatich na troch. Dve vylúčenia zo žilinských šiestich boli za príliš veľa hráčov na ľade. „Nemôžeme byť takto veľakrát vylučovaní. Musíme si odpustiť hlavne fauly hokejkou. Hlavne, keď hráme v štyroch, nesmieme urobiť faul, aby nás bolo ešte o jedného menej. Je to nebezpečné. Môžeme byť radi, že presiloviek nevyužili viac,“ doplnila na margo veľkého počtu vylúčených hráčov Jakub Cíger.

O necelý mesiac sa končí základná časť a začne sa play-off. Podľa člena druhého útoku, ktorý v stredu nastupoval ako prvý, bude smerom do záverečnej časti sezóny potrebné vylepšiť hlavne hru v nerovnovážnom počte. „Presilovky a oslabovky rozhodujú zápasy. A načasovať formu, aby sme boli v play-off všetci v dobrej kondícii. Hlavne, aby nás postihlo čo najmenej zranení a aby boli všetci oddýchnutí. Tréner má veľa skúseností. Dúfam, že to zvládne načasovať na play-off,“ dodal Jakub Cíger, ktorý má na svojom konte 36 kanadských bodov (19+17).