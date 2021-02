Moruše v Bánovej zrejme padnú. Nahradia ich opäť morušami

Dreviny majú malú pravdepodobnosť prežit.

9. feb 2021 o 17:50 Branislav Koscelník

BÁNOVÁ. Štyri moruše a jedna lipa pravdepodobne zmiznú z centra žilinskej mestskej časti Bánová. Mesto Žilina ich chce dať vyrúbať. Argumentuje, že poškodenie stromov je také výrazne, že už niet šance na ich záchranu. Takmer deväťdesiatročné stromy sú podľa mesta rizikom pre bezpečnosť chodcov, cyklistov i dopravy v Bánovej.

Proti zámeru vyrúbať moruše v blízkosti tamojšieho kostola sa zdvihla vlna kritiky. Pre mnohých Bánovčanov má moruša symbolický význam. Ľudia zostali zaskočení, keď sa na stromoch objavili červené značky, ktoré označovali výrub moruší.

„Je to symbol. My obyvatelia Bánovej ich dobre poznáme, chodíme tu so svojimi deťmi. Každý si odtrhne morušu, ktorá je sladká a dobrá,“ hovorí rodený Bánovčan Peter Dukát. Sám bol v šoku, keď si všimol mužov, ktorí označovali moruše na výrub. Spustil pátranie a snažil sa získať informácie, o čo ide. No tušil, že stromy s jedlými plodmi, ktoré patria ku koloritu Bánovej už od roku 1935, pôjdu k zemi.

Bez šance na prežitie

Na stav drevín sa sťažujú niektorí obyvatelia Námestia sv. Jána Bosca už od roku 2010. Prekáža im, že konáre prevísajú ponad chodník a cyklochodník a ohrozujú zdravie obyvateľov.

Mesto Žilina sa najskôr snažilo situáciu riešiť úpravou drevín, pretože v minulosti ešte neboli v takom zlom stave, aby bol potrebný výrub. Vlani prišiel na Mestský úrad ďalší podnet.

Keď sa pracovníci oddelenia životného prostredia zašli pozrieť na stav drevín, zhodnotili, že ich zdravotný stav už nie je vyhovujúci.