Žilinská univerzita zriadila odberné miesto na testovanie COVID 19 s možnosťou objednania

9. feb 2021 o 16:39

ŽILINA. Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) zriadila Miestne odberné miesto (MOM) na antigénové testovanie COVID 19 s možnosťou objednania v budove AR na 1. poschodí (vstup od budovy CEIT) na adrese Univerzitná 8215/1 0100 26 Žilina, v blízkosti lesoparku Chrasť. Prístup na odberné miesto je z ulice Pod Hájom alebo Univerzitná, na ktorej je možné aj parkovanie. V areáli UNIZA je parkovanie na Veľkom Dieli spoplatnené pri prejazde dlhšom ako 15 minút, a to pri vstupe z ulice pod Hájom, kde sa vchádza cez rampy. Z ulice Univerzitná od OC Dubeň je však aj bezplatná možnosť parkovania.

Nové miestne odberné miesto je určené zamestnancom a študentom UNIZA, ale aj širokej verejnosti. Registráciu pre verejnosť je možné vykonávať do 31.3. 2021 v čase od 9:00 do 18:00 hod. (posledný odber 17:30 hod.) v pracovných dňoch a od 8:00 do 18:00 hod. (posledný odber 17:30 hod.) v sobotu na internetovej stránke. Do toho času platí poradie testovania podľa príchodu na odberné miesto. Testovanie verejnosti, zamestnancov a študentov UNIZA zabezpečuje spoločnosť RESCUE SYSTÉM, s. r. o., v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline od 6. 2. 2021 do 31. 3. 2021.

UNIZA pristúpila na toto riešenie z dôvodu ochrany a bezpečia svojich zamestnancov, ktorí budú pracovať, vyučovať alebo vykonávať výskumnú činnosť na univerzitnej pôde a ktorých prítomnosť na pracovisku je nevyhnutná z dôvodu zabezpečenia prevádzkových potrieb UNIZA. MOM v budove AR by im tak mala zjednodušiť proces získania negatívneho výsledku antigénového testu, ktorý je potrebný pri výkone ich práce.