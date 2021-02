Starosta Belej Matúš Krajči: Musíme si začať viac vážiť jeden druhého

Matúš Krajči hodnotí svoje pôsobenie v úrade po polovici funkčného obdobia.

8. feb 2021 o 13:08

Ktorá rozhodnutie považujete v minulom roku za najdôležitejšie pre vašu obec a ako ste sa ním vysporiadali?

V tejto náročnej dobe všetky rozhodnutia chápeme ako dôležité. Celospoločenská situácia nás prinútila venovať pozornosť aj otázkam, ktoré nie sú v našej kompetencii, ale pre zachovanie aspoň minimálneho spôsobu života, na aký sme boli zvyknutí, bolo dôležité zomknúť sa pri riešení ochrany zdravia. Žiaľ, v tejto súvislosti sa nám aj posunuli priority, a preto projekty, ktoré sme očakávali, že začnú svoju realizáciu už minulý rok boli pozastavené. Množstvo prostriedkov z rozpočtu obce bolo vynaložených na dezinfekcie, či ochranné pomôcky. Prerušil sa spoločenský a kultúrny život v obci.

Aká najväčšia výzva čaká v tomto roku obec a jej obyvateľov?

Myslím si, že nielen v našej obci, ale všade na svete je najdôležitejším cieľom návrat k normálnemu, bežnému spôsobu života. Osobne vnímam veľmi negatívne fakt, že súčasný stav spôsobil veľké škody nielen na zdraví, ale taktiež na vzťahoch medzi ľuďmi. Nervozita a podráždenosť je dnes na každodennom poriadku. Radi by sme opäť riešili rozpracované projekty bývania, renovácie materskej školy, opravy miestnych vodovodov a pod. Prinavrátiť život však aj do oživenia kultúrnych podujatí, stretávaní sa ľudí a „vzkriesenie“ osobného kontaktu.

Čaká nás všetkých mimoriadne náročný rok. Ako sa naň pozeráte a čo odporúčate spoluobčanom ako dobrý nástroj na zvládanie prekážok?

Minulý rok ma naučil faktu, že Boh sa najviac smeje, keď človek plánuje. Avšak napriek všetkému sa snažím pozerať na veci do budúcna pozitívne. V opačnom prípade by človeka pohltila nechuť a apatia. Naši starí rodičia prežili chudobu aj vojny. Prežijeme aj my. Musíme si však začať viac vážiť jeden druhého. Byť k sebe zhovievaví a tolerantní. Budeme musieť sa opäť začať viac tešiť. Menej času venovať televízii a sociálnym sieťam a vyhľadávať činnosti alebo ľudí, ktorí nám prinášajú pozitívnu energiu. Určite v týchto dňoch píšeme históriu. Dúfam, že so šťastným koncom. Prajem všetkým pevné zdravie a chuť do života.