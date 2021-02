Kiwiorova radosť proti klubu z rodného mesta. Staňo: Momentálne straty sú citeľné

O necelý týždeň sa začína jarná časť Fortuna ligy.

7. feb 2021 o 16:58 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina odohrali v sobotu popoludní posledný prípravný zápas pred jarnou časťou Fortuna ligy. Na domácom štadióne zdolali druholigové poľské Tychy 3:2 a víťazne sa tak naladili pred zápasom so Zlatými Moravcami, ktorý ich čaká o necelý týždeň. Šošoni dvakrát doťahovali náskok svojho súpera a o štvrtej výhre v príprave rozhodol gólom v 90. minúte Vahan Bichakhchyan.

Ťažké zápasy posúvajú hráčov dopredu

Tréner MŠK Žilina Pavol Staňo zhodnotil štvrtú výhru v príprave nasledovne: „Bol to náročný zápas, ktorý sa nevyvíjal ideálne. Teší ma, že sme to nevzdali. Pracovali sme a s priebehom duelu sme chceli niečo urobiť. Výkon dnes nebol úplne podľa mojich predstáv, ale niekedy aj takéto ťažké zápasy treba zvládnuť. Išli sme za tým, aby sme so stretnutím niečo urobili, čo sa nám aj pri troche šťastia podarilo,“ povedal tréner tretieho celku tabuľky Fortuna ligy. Podľa rodáka z Čierneho sa jeho mužstvo má ešte stále v čom zlepšovať. „Dva inkasované góly dávajú vždy spätnú väzbu, čo sa týka práci v defenzíve. Dostať dva góly v domácom prostredí je veľa. Na druhej strane, tri sa nám podarilo streliť,“ doplnil.

Sedemnásobný majster Slovenska má za sebou sedem prípravných zápasov s bilanciou štyri víťazstvá – jedna remíza – dve prehry.