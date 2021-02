Brankár Petráš dvoje rukavice nemal: Na prsty mi bola trošku zima

Šošoni sa víťazne naladili na jarnú časť Fortuna ligy.

6. feb 2021 o 17:40 Matej Martinčo

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina odohrali dnes popoludní posledný prípravný zápas pred jarnou časťou Fortuna ligy. Na domácom štadióne zdolali druholigové poľské Tychy a víťazne sa tak naladili pred zápasom so Zlatými Moravcami, ktorý ich čaká o týždeň.

Šošoni dvakrát doťahovali náskok svojho súpera a o štvrtej výhre v príprave rozhodol gólom v 90. minúte Bichakhchyan. Medzi tromi žrďami absolvoval plnú minutáž s kapitánskou páskou na ruke Samuel Petráš. „Snažili sme sa vyhrať tento zápas, aby sme sa dobre naladili na ligu. Musím povedať, že to nebolo z našej strany ideálne. Nemali sme dobrý pohyb, po vlastných chybách sme dostali góly. Chvalabohu, výsledok sa nám podarilo otočiť. Je to však varovný prst. Lepšie ho však dostať v príprave ako v lige,“ zhodnotil záverečný siedmy duel prípravy muž v rukaviciach. Prípravu hodnotí z celkového hľadiska kladne. „Odohrali sme kvalitné zápasy s dobrými výsledkami. V Cracovii sme prehrali gólom v nadstavenom čase, na to si musíme dávať pozor,“ doplnil.

V priebehu zápasu bolo pod Dubňom pár stupňov nad nulou a snežilo. V druhom polčase sa intenzita sneženia ešte zvýšila. Kým hráči sú v pohybe, pre brankárov nejde v takýchto zápasoch o nič jednoduché. „Lopta je zmrznutejšia. Keď sa na ňu lepí sneh, tým pádom sa viac šmýka. Treba si dávať pozor, keď smeruje na bránu, aby neprepadla cez ruky,“ povedal Samuel Petráš s tým, že dvoje rukavice nemal: „Trošku som ale zimu na prstoch cítil,“ dodal s úsmevom.

Žilinčania odštartujú jarnú časť Fortuna ligy už o týždeň doma proti Zlatým Moravciam, pred ktorými majú šesťbodový náskok. Pôjde tak o dôležité stretnutie z hľadiska upevnenia si tretej priečky v tabuľke. „Vieme, aký štýlom hry sa prezentujú. V bloku čakajú na chyby súpera. Čaká nás dlhý týždeň. Budeme mať taktické video a podobné veci a verím, že sa na nich dobre pripravíme,“ povedal k najbližšiemu súperovi gólman, ktorý počas jesene nevynechal medzi tromi žrďami ani minútu. Žltozelených však v štyroch jarných kolách pred nadstavbou nečaká nič jednoduché. Po zápase s Vionom cestujú do Dunajskej Stredy a Trnavy a základnú časť ukončia domácim derby zápasom s Ružomberkom. „Budeme musieť popracovať na detailoch, pretože dnes sme dostali góly po našich chybách. Čakajú nás tímy, ktoré sú v top šestke alebo na jej hranici. Každý zápas bude bitkou o dôležité body. Musíme sa vyvarovať chýb, ktoré nás najviac zrážajú a po ktorých dostávame góly,“ odpovedal na záver Samuel Petráš na otázku, v čom sa musia pred jarnou časťou zlepšiť.

Zajtra vám prinesieme článok s hodnotením trénera Pavla Staňa a obrancu Jakuba Kiwiora, ktorý je rodákom práve z poľského mesta Tychy.