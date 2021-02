Najstarší seniori v žilinskom Vakcinačnom centre: Očkovania sa nebojíme

Za prvý mesiac zaočkovali v žilinskej Fakultnej nemocnici asi osemtisíc ľudí.

6. feb 2021 o 8:27 Branislav Koscelník

ŽILINA. Majú okolo deväťdesiatky. V novovytvorenom vakcinačnom centre trpezlivo čakajú na podanie vakcíny najmä staršie ženy. Mnohé sú už na vozíčku, alebo s paličkou v ruke.

Všetky majú po svojom boku niekoho, kto ich sprevádza. Seniorov spája to, že aj v pomerne vysokom veku chcú ešte žiť plnohodnotný život a neboja sa ani prípadných vedľajších účinkov, ktoré môže podanie vakcíny spôsobiť.

Helena Trpišová má 91 rokov. Pôsobí vitálne. Teší sa, že po dávke sa bude môcť ešte viac hýbať. „Očakávam, že sa mi to osvedčí a budem zdravá. Budem viac chodiť vonku a budeme otvorení. Aj deti má budú viac navštevovať,“ hovorí.

Do vakcinačného centra na prvom poschodí v budove polikliniky ju sprevádza dcéra Helena. Potvrdila, že kontakt s mamou jej rodine chýbal.

„Po dohode s tromi ďalšími súrodencami sme ju nahlásili na očkovanie. Bude to lepšie, keď sa budeme môcť navštevovať. Nebudeme mať taký strach, že niečo k nej donesieme. Je to ťažké nestretávať sa s mamou. Ona už má svoj vek. Veľmi jej to chýbalo,“ podotkla a priznala, že mamu prihlásila cez online formulár na internete. „Sama by to nezvládla, určite nie.“

Hoci aj zajtra zomriem, zaočkovať sa dám

Aj Anna Šimková je vďačná synovi, že ju zaregistroval na očkovanie proti koronavírusu. Bude mať 88 rokov a aj ona patrí do rizikovej vekovej kategórie, ktorá má nárok na prvé dávky očkovacej látky.

„Nebojím sa ničoho na svete, nemám žiadne obavy ani z vedľajších účinkov. Spolieham sa v plnej miere na naše zdravotníctvo, že nám chcú len dobre,“ povedala s istotou v hlase.

„Ani som nevedela, kedy mi pichli,“ zverila sa so svojimi pocitmi tesne po zaočkovaní ďalšia 87-ročná žena.

„Ja som povedala, že hoci aj zajtra zomriem, zaočkovať sa ešte dám. Ja sa nebojím očkovania,“ hrdo vyhlásila starenka. „Nechcem, aby ma niekto nakazil, ale ani aby som ja nakazila iných,“ dodala s tým, že jej okoliu sa doposiaľ koroanvírus vyhýbal.