Produkcia áut v žilinskej Kii klesla o vyše pätinu, motorov o 37 percent

Kia vlani na Slovensku vyrobila viac ako 268-tisíc vozidiel a takmer 275-tisíc motorov

4. feb 2021 o 14:04 SITA

Žilinská Kia Motors Slovakia vyrobila v minulom roku 268 200 automobilov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o pokles o 22 percent.

Ako uvádza automobilka, zníženie produkcie bolo spôsobené koronakrízou

a jej negatívnymi dopadmi na automobilový priemysel.

Prečítajte si tiež Smetiar Sergej Tonka na sieti upozorňuje nedisciplinovaných vodičov: Nechcem všetko riešiť cez políciu Čítajte

Viac ako polovicu áut tvoril model Sportage. Elektrifikované modely predstavovali takmer 8 % a mild hybridné verzie necelých 12 % všetkých vyrobených vozidiel.

Článok pokračuje pod video reklamou

Najväčším exportným trhom ostala Veľká Británia, nasledovali Nemecko,

Rusko, Španielsko a Poľsko. Na domácom trhu zostalo necelých 5-tisíc vyrobených automobilov Sportage a Ceed.



Fabrika taktiež v uplynulom roku vyprodukovala takmer 275 tisíc motorov, či predstavuje medziročný pokles o asi 37 %.

Podiel benzínových motorov bol 57 %. Takmer polovica vyrobených hnacích jednotiek bola použitá do automobilov vyrobených v Tepličke nad Váhom. Do sesterského závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech putovalo asi 42 %

vyrobených motorov. Zostávajúce vyrobené agregáty boli exportované do sesterských závodov v Turecku a Indii.



"Máme za sebou náročný rok 2020. Som veľmi rád, že aj novinky ako crossover XCeed a elektrifikované plug-in hybridné modely si našli svojich priaznivcov. Verím, že celková situácia sa v roku 2021 zlepší, budeme pokračovať v

investíciách s cieľom zlepšiť našu konkurencieschopnosť," uviedol k výsledkom prezident Kia Motors Slovakia Seok Bong Kim.