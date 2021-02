Vo Veľkom Rovnom zachránili policajti podchladeného muža

Muž ležal na zemi v studenom počasí.

4. feb 2021 o 10:17 Branislav Koscelník

VEĽKÉ ROVNÉ. Išlo skutočne o minúty. Policajná hliadka dostala informáciu o zranenom mužovi, ktorý dlhodobo ležal na zemi a je podchladený.

Keď k nemu dorazili, muž sa už nehýbal, nereagoval na slovné podnety a krvácal z nosa. Polícia na sociálnej sieti informuje, že mužovi skontrolovali životné funkcie a pokúšali sa mu zachrániť život.

Prečítajte si tiež. Bytčiansky kaštieľ skúmajú odborníci. Chystá sa jeho obnova Čítajte

„Hliadka poskytla mužovi služobné oblečenie a snažila sa dať osobu do stabilizovanej polohy, čo však komplikovalo svalové stuhnutie končatín, aby tak zabránila krvácaniu do nosových dutín. Toto sa však následne hliadke podarilo a vykonala predlekársku prvú pomoc. Do príchodu rýchlej zdravotnej služby sa hliadka snažila udržovať muža pri vedomí, ktoré však miestami strácal. Policajti po príchode rýchlej zdravotnej pomoci pomohli preložiť osobu na nosidlá a naložiť do sanitky,“ informuje polícia s tým, že život zachránili mužovi v poslednej chvíli.