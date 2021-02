Strelec víťazného gólu Mikula: Na góly sme sa veľmi nadreli. Budeme musieť pracovať a pracovať, prízvukuje Gregor

Zápas proti deviatej Skalici nebol vôbec jednoduchý.

4. feb 2021 o 16:47 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti stratili vo včerajšom domácom zápase proti Skalici prvý bod na domácom klzisku v tejto sezóne. Proti súperovi zo západu Slovenska dvakrát vyrovnali stav stretnutia a šesť minút pred koncom sa prvý raz dostali do vedenia. To však neudržali a o zisku dvoch bodov rozhodol v predĺžení Ondrej Mikula.

Tréner Dušan Gregor zhodnotil zápas na tlačovej konferencii nasledovne: „Hrali sme proti dobre organizovanému súperovi. S našou hrou nie som spokojný. Na druhej strane, mužstvo sa bilo o výsledok. Myslím si, že zaslúžene berieme bod navyše. Začínajú sa v našej hre objavovať veci, ktoré by tam nemali byť. Rozprávam o nich, ale napriek tomu sa objavujú. Budeme musieť pracovať a pracovať,“ povedal rodák z Trenčína. V zápase bolo na jednej aj druhej strane množstvo vylúčení. Vlkom sa z ôsmich početných výhod podarilo na gól premeniť až tri. Hlavného trénera však mrzia vylúčenia jeho zverencov. „Bolo ich veľa, ale nerád by som ich komentoval. Aj jedna, aj druhá strana zbytočne faulovali. Nevyplynulo to však z agresívnej hry,“ doplnil kouč vedúceho celku tabuľky Slovenskej hokejovej ligy.

Druhýkrát v prebiehajúcom ročníku sa stalo, že zápas Vlkov dospel do predĺženia. V prvom prípade Žilinčania úspešní neboli, keď ich týmto spôsobom zdolala Spišská Nová Ves. Strelcom víťazného gólu sa vo včerajšom meraní síl stal 32-ročný člen prvého útoku Ondrej Mikula. „Bol to ťažký zápas. Každé mužstvo sa na nás bude chcieť vytiahnuť. Vedia, že s nami nemôžu hrať otvorenú partiu,“