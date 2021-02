Brankár Romančík: Mužstvo som mal viac podržať. Vlci inkasovali proti Skalici najvyšší počet gólov v ročníku

Zverenci Dušana Gregora stratili prvý bod v domácom prostredí v prebiehajúcej sezóne.

3. feb 2021 o 22:27 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti predĺžili víťaznú šnúru na číslo štrnásť. Proti deviatemu celku tabuľky to však Vlci nemali vôbec jednoduché. V zápase až dvakrát doťahovali náskok svojho súpera. Vedúci celok tabuľky poslal prvý raz do vedenia šesť minút pred koncom Ondřej Jurčík, ale hosťujúci Štumpf sa o minútu neskôr z trestného strieľania nepomýlil a duel dospel do predĺženia. V ňom rozhodol o zisku dvoch bodov pre Žilinu Ondrej Mikula.

Medzi tromi žrďami sa po dvojzápasovej prestávke predstavil Patrik Romančík, ktorý je rodákom práve zo Skalice. „Nejako extra to neriešim. Samozrejme, bol som si toho vedomý,“ povedal gólman s číslom 33 a stretnutie zhodnotil nasledovne: „Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, čo sa ukázalo už od začiatku. So svojím výkonom nie som spokojný. Mal som mužstvo viac podržať, ale som rád, že sme získali aspoň dva body." Žilinčania v prvej tretine ani raz neskórovali, hosťom sa to podarilo v rozmedzí jednej minúty dvakrát – presadili sa nestarnúci Hujsa a Šátek. Dva rýchle góly určite nepridajú brankárovi na pohode. „Psychicky to určite nenaštartuje, ale som tam na to, aby som chytal. Dnes som tím moc nepodržal. Ale chlapci zabrali a dva body sú doma,“ povedal Patrik Romančík.

V gólovo bohatom zápase nakoniec spečatil víťazstvo Vlkov štrnástym presným zásahom v ročníku v tretej minúte predĺženia Ondrej Mikula. Žilinčania síce stratili na domácom klzisku prvý bod v prebiehajúcom ročníku, víťaznú šnúru však predĺžili už na číslo štrnásť. „Som rád, že sa nám tak darí. Od samého začiatku robíme preto všetko. Či už na tréningoch alebo aj mimo ľadu. Všetko super funguje a výhrami sa nám to vracia späť,“ povedal Romančík. V zápase však bolo na jednej aj druhej strane veľa vylúčených hráčov. Oproti minulým stretnutiam sa v početnej výhode Vlkom darilo, využili až tri.

„Zápasy budú ťažšie a ťažšie, o to viac v play-off. Vylúčeniam sa musíme vyvarovať a hrať čo najviac v piatich, tam nám to ide super,“ doplnil na túto tému rodák zo Skalice, ktorý dostal medzi tromi žrďami prednosť pred Marošom Mikolášom, ktorý vychytal víťazstvá Vlkov v minulom týždni s Topoľčanmi a Martinom. Vedúci celok tabuľky sa tak môže v bráne oprieť o dvoch kvalitných gólmanov. Patrika Romančíka sme na záver oslovili s otázkou, ako sa mu spolupracuje v tandeme so žilinským odchovancom, od ktorého je starší o jeden rok. „Vôbec si nesťažujem. Či chytám ja alebo Maroš, navzájom sa podporujeme. Za seba, ale aj za Maroša môžem povedať, že máme super vzťah,“ dodal.

Zajtra vám na našom webe prinesieme ohlasy trénera Dušana Gregora a strelca víťazného gólu Ondreja Mikulu.