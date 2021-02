ŽILINA: Počas víkendu bude mesto testovať na 23 miestach

V desiatich z nich bude možnosť elektronickej rezervácie.

3. feb 2021 o 18:52 Branislav Koscelník

ŽILINA. V Žiline sa bude počas víkendu 6. a 7. februára opäť testovať. Samospráva mesta zverejnila informáciu, že k dispozícii bude 23 odberných miest. V desiatich z nich bude opäť možnosť elektronickej rezervácie.

Možnosť absolvovať test bude v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 hod., s dvomi povinnými prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod. Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 hod., v odberných miestach s elektronickou rezerváciou o 19.45 hod.

Odberné miesta v Žiline sú umiestnené predovšetkým v základných školách, v kultúrnych domoch, no do testovania sa zapojí aj odberný tím v Biznis Centre Poštová 1 na sídlisku Vlčince. Počas dvoch testovacích dní budú môcť využiť Žilinčania ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť kedykoľvek, v ktoromkoľvek čase. Výnimku tvorí 10 odberných miest s elektronickou rezerváciou vopred, ktoré sa nachádzajú na Mestskom úrade v Žiline (k dispozícii sú tu 2 odberné miesta/s aj bez registrácie), na ZŠ Jarná 20, Hliny 7, ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Solinky (k dispozícii sú tu 2 odberné miesta/s aj bez registrácie), ZŠ Martinská 20, Vlčince (k dispozícii sú tu 2 odberné miesta/s aj bez registrácie), Biznis Centrum, Poštová 1 (k dispozícii sú tu 2 odberné miesta/s aj bez registrácie), ZŠ Karpatská 11, Vlčince (k dispozícii sú tu 2 odberné miesta/s aj bez registrácie), ZŠ Námestie mladosti 1, Hájik (k dispozícii sú tu 3 odberné miesta/s aj bez registrácie), ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Bánová, ZŠ s MŠ Brodňanská 17, Brodno a ZŠ s MŠ Školská 49, Závodie. Odberné miesta s nutnou elektronickou registráciou vopred budú môcť využiť iba registrovaní občania.

Hoci sa plošné testovanie uskutoční s dodržaním všetkých platných protiepidemických opatrení, je možné, že sa pred niektorými odbernými miestnosťami budú tvoriť rady čakajúcich. Prednosť majú rodičia s deťmi, tehotné ženy, seniori či ľudia so zdravotným znevýhodnením. Žilinská samospráva vyzýva na prejavy spolupatričnosti, tolerancie a dodržiavanie preventívnych opatrení, povinné sú rúška, používanie dezinfekcie a dodržiavanie rozostupov.

Naposledy sa v Žiline plošne testovalo 23. a 24. januára v 52 odberových miestach, ktoré zriadilo mesto Žilina.

Prečítajte si tiež FOTO: Zo Straníka je Žilina ako na dlani. Nenáročný výlet nesklame Čítajte

Za dva dni v nich urobili odberové tímy spolu 29 165 testov, pričom odhalili 113 pozitívnych ľudí. Miera pozitivity dosiahla 0,39 percenta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Okres Žilina sa po celoplošnom skríningu dostal medzi 36 okresov s lepšou epidemiologickou situáciou a testovanie nemuseli samosprávy počas minulého víkendu zopakovať.

Režim dvoch skupín okresov s odlišným prístupom k výnimkám zo zákazku vychádzania potrvá do nedele 7. februára.