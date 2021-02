Tunel Višňové bude, dostavia ho Skanska za cenu 255 miliónov eur

V súťaži boli tri ponuky, pričom cena nebola jediným kritériom.

3. feb 2021 o 15:01 TASR

Višňové bude. Ohlásil to v stredu v mimoriadnom oznámení na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Víťazom súťaže na dostavbu Višňového sa stala spoločnosť Skanska, zmluvná cena je 255 miliónov eur.

Doležal priblížil, že beží lehota 10 dní na možné odvolanie, následne by sa mala uskutočniť ex-ante kontrola na Úrade pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"A potom by už nič nemalo brániť podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom," dodal s tým, že v najhoršom prípade by mohli rôzne odvolania odložiť začiatok výstavby alebo podpis zmluvy o tri mesiace. Verí však, že k odvolaniu nepríde.

V súťaži boli tri ponuky, pričom cena nebola jediným kritériom. "Cena mala váhu 45 %, 35 % bola lehota dostavby tunela alebo sprejazdnenie tunela, 15 % je environmentálne kritérium," ozrejmil minister.

Upozornil, že toto nie je len dostavba tunela Višňové, ale aj oprava. "Čiže zmluvná cena 255 miliónov eur rieši aj opravu problematických častí a rieši aj dostavbu podľa žltého fidicu," podotkol.

V stredu dopoludnia podľa Doležala zasadala komisia, ktorá vyhodnocovala ponuky. V komisii boli zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS), prizvaní boli aj zástupca Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) a profesor zo Slovenskej technickej univerzity (STU).

Doležal skonštatoval, že už počas súťažného dialógu sa dohodli so všetkými uchádzačmi, že ak príde k dostavbe, zriadi sa stála komisia pre rozhodovanie. Tam bude mať zástupcu zhotoviteľ, objednávateľ alebo obstarávateľ a ďalší nezávislý zástupca, ktorého si zvolia tieto dve strany.

Zároveň zdôraznil, že v prípade tejto stavby je lehota sprejazdniť úsek a vyfakturovať do konca roka 2023 pre eurofondy. Poukázal na to, že už teraz projekt fázujú medzi dvoma operačnými programami (OP), a to OP Doprava a OP Slovensko. Doležal dodal, že ak by sa niečo nepredvídateľné stalo a z rôznych dôvodov by sa mala predĺžiť lehota výstavby, tak sa bude fázovať medzi OP Integrovaná infraštruktúra a OP Slovensko.