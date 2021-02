Smetiar Sergej Tonka na sieti upozorňuje nedisciplinovaných vodičov: Nechcem všetko riešiť cez políciu

Cez sociálnu sieť hľadá majiteľov áut, ktoré parkujú pri kontajneroch.

2. feb 2021 o 16:05 Branislav Koscelník

Má prácu, o ktorej snívajú všetci chlapci v detskom veku. Sergej Tonka šoféruje smetiarske auto. Žilinčanov si získal, keď počas šichty začal na Facebooku trpezlivo a slušne upozorňovať na veci, ktoré smetiarom znepríjemňujú život. Cez sociálnu sieť hľadá majiteľov áut, ktoré parkujú nalepené na kontajnery. 33-ročný rodený Žilinčan aktuálne poukazuje na to, že najväčšie starosti im robia autá pri hnedých nádobách na kuchynský bioodpad. Vyvážajú ich s nákladným autom s hydraulickou rukou a potrebujú tak ešte väčší manévrovaci priestor.

Aká bola vaša cesta, kým ste zakotvili za volantom smetiarskeho auta?

- Robil som v Nemecku ako umývač riadov, tam som bol štyri roky. Potom som pracoval ako kuchár. Mal som svoju malú taliansku kuchyňu, kde som pripravoval pizzu a hamburgery pre zákazníkov v golfovom hoteli. Keď som sa vrátil na Slovensko, urobil som si vodičák na náklaďák. Od mala som chcel šoférovať auto. Ako smetiar jazdím už šiesty rok pre T+T. Mám rád veľké autá. Pri tejto práci vás majú radi malé deti, pretože im občas zatrúbime a oni majú z toho radosť.

Prvé týždne vyprázdňovania nádob na bioodpad ukazujú, že na sídliskách s tým môžu mať smetiari problém.

- So zvonom na biodpad sa nedá manipulovať inak, len s hydraulickou rukou. To spôsobuje problémy. Klasický kontajner si môžeme priblížiť k autu. Je na kolieskach a prejdeme aj okolo zaparkovaného auta. Pri práci s hydraulickou rukou nemôžeme zvon prenášať ponad auto. Obsah by sa mohol uvoľniť a poškodiť auto. Môže to vážiť okolo tristo kilogramov. Toto je pre nás najväčší problém. Chápem, že v meste je kritická situácia s parkovaním, ľudia parkujú, kde môžu. No trpia pre to všetci.

Rozbehli ste niečo, čo sa v našich podmienkach len tak nevidí. Kedy ste na sociálnej sieti upozornili niekoho po prvýkrát, že nevhodne parkuje?

- Bolo to pred dvoma rokmi, keď sme zvážali separovaný odpad. Registrovali sme sťažnosti od obyvateľov, že na niektorých miestach nevyvážame odpad. Povedal som si, že sa prihlásim do mestských komunít a budem s ľuďmi komunikovať. Častokrát nie je problém v nás. Ak zaparkuje auto pred kontajner so sklom, ktorý má 450 kilogramov, môže sa stať, že pri manipulácii s kontajnerom poškodíme auto. Na Hájiku sme taký problém mali. Pán mal pri kontajneri zaplatené parkovacie miesto. Požiadali sme ho, aby parkoval pol metra ďalej. Nesúhlasil. O dva týždne na to kolegovi ušiel kontajner a rozbil mu svetlo. Aj preto som sa rozhodol, že pomôžem aj nám smetiarom, aj firme a ukážem ľuďom, že nielen smetiari sú zlí.

Ako máte oficiálne postupovať v prípade, že smetnú nádobu nemôžete vyprázdniť? Nechávate ju plnú?- Ak nám to dovoľuje situácia a pracovná doba, tak sa máme na miesto vrátiť a dokončiť prácu. Stane sa, že sa vrátime aj druhýkrát a stále sa ku kontajneru nedostaneme, pretože auto tam stále stojí. Mal som taký problém so zvonom na Bulvári vo vnútrobloku. Auto tam stálo asi desať dní bez pohnutia. Kontaktoval ma potom pán, že bol v karanténe a nemohol ísť auto preparkovať. Vďaka tomu, že sme si to vykomunikovali cez internet, som sa ku nádobe dostal a vyriešili sme problém.