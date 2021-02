Herečka žilinského divadla Ada Juhásová: Najviac sa učím, keď idem cez svoje limity

Rozhovor zo zákulisia Mestského divadla v Žiline.

1. feb 2021 o 14:06 Zuzana Palenčíková

Patríš medzi najmladšie členky umeleckého súboru Mestského divadla Žilina, prišla si na začiatku sezóny 2019/2020, ako ťa prijali v súbore?

– Myslím si, že ma prijali dobre. Začiatok bol ťažký, pretože som musela preobsadiť osem titulov a do toho som skúšala aj nové inscenácie, ale kolegovia mi boli oporou a nielen kolegovia, ale všetci od umeleckého šéfa až po našich technikov. Keď zbadali moje veľké hnedé oči pred každou preobsadzovačkou, tak im asi ani nič iné neostávalo, ako ma podporiť, že to zvládnem.

Článok pokračuje pod video reklamou

Bolo to pre teba určite herecky náročné obdobie, pretože si v krátkom čase musela preobsadiť množstvo postáv za Annu Novákovú, ktorá odišla na materskú dovolenku. Ktorá postava bola najnáročnejšia?

- Človek sa najviac naučí, keď ide cez svoje limity. Takže dnes som šťastná a vďačná za toto obdobie. Najnáročnejšia postava bola pre mňa Connie z inscenácie Vedľajšie účinky. Bola to hlavná postava. Preobsadiť neznamená len naučiť sa texty, ale predovšetkým zadefinovať si motivácie danej postavy, spoznať situácie, v ktorých sa pohybuje. Navyše má táto postava krásny dramatický oblúk, takže mám pocit, že ju preobsadzujem dodnes.

Na druhej strane, pre začínajúcu herečku a prvý angažmán v profesionálnom divadle asi nie je nič lepšie, než možnosť hneď účinkovať v takom množstve pestrých divadelných inscenácií?

- Je to pravda. Vo veľmi krátkom čase som si vytvorila pestrý repertoár. Samozrejme, že postavy, ktoré preobsadíte, nebudú nikdy vaše. Pre mňa je skúšobné obdobie veľmi dôležité. Tam sa postava hľadá, potom sa na premiére zrodí a až potom sa s ňou zžijete. Pre začínajúceho herca je skoro samozrejmosťou, že ak nastúpi do divadla, bude aj niečo preobsadzovať. Je to skutočná škola, ktorá vás naučí vysokej miere flexibility, počúvania a v niektorých momentoch aj improvizácií.

Ako si Mestské divadlo Žilina vnímala z diaľky, keď si tu ešte nepôsobila?

- Odjakživa sa snažím počúvať svoju intuíciu. A nejako som to mala v sebe, že Mestské divadlo v Žiline je to miesto, kam chcem ísť. Už počas školy som toto divadlo navštevovala. Takže som mala šancu spoznať repertoár, ktorý sa mi páčil a vedela som si predstaviť, že by som raz bola členkou tohto súboru.

Keď sa povie Mestské divadlo Žilina, čo prvé si predstavíš teraz, keď ho poznáš zvnútra?

– Asi to čo aj pred tým, Edo Kudláč.

Prečítajte si tiež Diaľničiari otvorili úsek pri Žiline. Vodiči ho ocenia až o niekoľko rokov Čítajte

Čím je toto divadlo podľa teba špecifické v porovnaní s inými divadlami na Slovensku?

- Určite tým, že sa zameriava na súčasnú drámu. Nemyslím to tak, že by sa ostatné divadlá súčasnou dramatikou nezaoberali a nemali ju vo svojom repertoári, ale myslím si, že dramaturgia žilinského divadla je na tom postavená.

Aký máš vzťah k súčasnej dráme, kde prevládajú monológy či odstup od postavy? Ako sa ti hrá Schimmelpfennigov text Deň, keď som ja už viac nebol ja?

- To je to, prečo som dúfala, že sa stanem členkou Mestského divadla Žilina. Sama inklinujem k súčasnej dráme. Mám rada Vyrypajeva, Sigarieva, Schimmelpfenniga. Stretla som sa s nimi už počas štúdia. Hra Deň, keď som ja už viac nebol ja bola moja prvá premiéra v Mestskom divadle a patrí medzi moje obľúbené inscenácie. Priznávam, že tento Schimmelpfennigov text je ťažší na interpretáciu. Má hlavnú líniu, o ktorej všetci rozprávame, nikdy ale nezačíname nový príbeh, dopĺňame sa. Takto interpretovať text si vyžaduje vysokú mieru koncentrácie, vnímania partnera na javisku. Myslím si, že ako prvá premiéra to bol pre mňa výborný začiatok.

Aké postavy zo súčasného repertoáru hráš najradšej a čím ťa oslovujú?

- Tak určite Dcéru v Schimmelpfennigovej hre Deň, keď som ja už viac nebol ja. Medzi moje obľúbené postavy patrí aj Soňa z Dostojevského Zločinu a trestu. Postava Soni v sebe nesie obrovský duševný rozpor, čo je pre herečku veľká výzva pre stvárnenie. Ďalšia moja obľúbená postava je Zberateľova žena z inscenácie Prachy!. Určite pre mňa boli zaujímavé aj skôr komické postavy, Tlmočníčka v Žltej čiare alebo novinárka Kasslerová či asistentka Jenny vo Vermesovej satire A je tu zas.

Aký je tvoj najobľúbenejší titul v Mestskom divadle Žilina, ktorý by si diváci určite nemali nechať ujsť?

– Rada by som ľudí pozvala na Schimmelphenningov Deň, keď som ja už viac nebol ja, Dostojevského Zločin a trest. Medzi moje obľúbené inscenácie patria aj Prachy!, Opití, Neznesiteľne dlhé objatia či A je tu zas. Myslím si, že v repertoári nášho divadla si je čo vybrať.

Aké by malo byť divadlo budúcnosti?

– Dôležité je, aby ľudia v budúcnosti mali záujem o kultúru. Kvôli pandémii, ktorá nás sužuje, momentálne prežívame ťažkú dobu, a ja mám pocit, že kultúra sa ocitla nejako na poslednom mieste. Kultúra by mala byť našou súčasťou, mala by sa nám jej dôležitosť vštepovať od mala, aby sme vedeli, že ju potrebujeme.

A aké by malo byť divadlo budúcnosti? Stále si myslím, že divadlo by nám malo otvoriť oči. Verím v to, že keď človek príde na predstavenie, môže sa potom pozerať na veci inak, získa divergentné myslenie, nájde nové riešenia, zamyslí sa, zmení postoj alebo, jednoducho, vypne od svojho stereotypu. Hlavne, divadlo by nás malo nútiť premýšľať,