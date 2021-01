Žilina predĺžila zmluvu s ďalším mladým talentom. Chcem hrať každý zápas a byť platným hráčom, hovorí Myslovič

V aktuálnej sezóne absolvoval Myslovič v žilinskom drese 13 fortunaligových duelov a strelil v nich jeden gól.

29. jan 2021 o 15:14 SITA

ŽILINA. Tretí tím priebežnej fortunaligovej futbalovej tabuľky MŠK Žilina podpísal novú zmluvu s mladým stredopoliarom Patrikom Myslovičom. Ako

informuje oficiálny web "šošonov", dohoda znie do leta 2023.

Myslovič mal predchádzajúci kontrakt s MŠK do konca tohto kalendárneho roka. "Som rád, že klub mi ponúkol predĺženie zmluvy ešte skôr, než som očakával. Kontrakt som mal platný ešte rok, preto som za novú zmluvu veľmi vďačný. Rokovania boli rýchle, z mojej strany to bolo jasné. Chcel som tu zostať, byť naďalej v Žiline. Som rád, že to klub vidí rovnako," prezradil Myslovič na webe žilinského klubu. Ambície rodáka z Turca sú vysoké. "Chcem hrať každý zápas, byť platným hráčom a pomáhať tímu k víťazstvám, dobrým výsledkom," pokračoval mladík. Myslovič mal v ostatnom období menšie zdravotné problémy. "Už som zdravý, pripravený zabojovať o svoje miesto v zostave. Verím, že to príde a udržím sa tam," dodal.

Článok pokračuje pod video reklamou

V aktuálnej sezóne absolvoval Myslovič v žilinskom drese 13 fortunaligových duelov a strelil v nich jeden gól. Celkovo má na svojom konte 29 súbojov v najvyššej domácej futbalovej súťaži a v nich dva presné zásahy.