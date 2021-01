Mládežnícka Liga majstrov: Šosoni pocestujú do Belgicka

Mladí šošoni sa v súťaži predstavia druhýkrát.

28. jan 2021 o 15:05 TASR

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina sa v 1. kole mládežníckej Ligy majstrov (UEFA Youth League) stretnú s belgickým KRC Genk. Rozhodol o tom stredajší žreb v ústredí Európskej futbalovej únie (UEFA) v Nyone. Mladí šošoni sa v súťaži predstavia druhýkrát. Duel 32-finále majstrovskej vetvy je na programe 2., resp. 3. marca v Belgicku.

Prečítajte si aj: Zostávam opatrný a pokorný, hovorí po 12. víťazstve v rade tréner Gregor. Koyšovi chýbajú diváci Čítajte

„Keďže pri jarnom prerušení súťaže sme boli v I. lige staršieho dorastu na prvom mieste, Slovenský futbalový zväz nás nominoval do tejto súťaže ako zástupcu za Slovensko," ozrejmil pre klubový web druhú účasť v tejto súťaži riaditeľ Akadémie MŠK Jaroslav Bačík. Žltozelení už pred žrebom vedeli, že sa stretnú s jedným zo sedmičky Angers SCO (Francúzsko), SL Benfica (Portugalsko), KRC Genk (Belgicko), AC Sparta Praha (Česko), Odense BK (Dánsko), FC Bazilej (Švajčiarsko), FK Crvena zvezda (Srbsko).

Článok pokračuje pod video reklamou

„Vieme, kde sa momentálne nachádza belgický futbal na medzinárodnej scéne nielen v mužskom futbale, ale aj v tom mládežníckom. Je to krajina, ktorá sa venuje rozvoju mladých hráčov, navyše Genk má dlhoročnú tradíciu pri práci s mladými hráčmi. Má veľa mládežníckych reprezentantov a celkovo podobnú filozofiu ako my. Veľmi sa tešíme na túto konfrontáciu, hráči sú dobre pripravení na súboj na takejto úrovni. Ľahký súper v tejto skupine nebol. Bude to podobná výzva ako Montpellier pred dvoma rokmi. Urobíme maximum pre kvalitnú prípravu,“ dodal riaditeľ Akadémie MŠK.