Zostávam opatrný a pokorný, hovorí po 12. víťazstve v rade tréner Gregor. Koyšovi chýbajú diváci

Proti Topoľčanom vyhrali Vlci aj tretíkrát v sezóne.

28. jan 2021 o 9:16 Matej Martinčo

ŽILINA. Žilinskí hokejisti si na svoje konto pripísali ďalšie víťazstvo. V 24. kole Slovenskej hokejovej ligy vyhrali Vlci nad Topoľčanmi 4:1 a aj po trinástom domácom dueli zostávajú na vlastnom ľade neporazení s plným počtom získaných bodov. Proti Topoľčanom to však nebol jednoduchý zápas. Skóre otvoril domáci Koyš, za hostí vyrovnal Stránsky. Za stavu 1:1 nepremenil Bečka trestné strieľanie a aj s ďalšími šancami si poradil bravúrne chytajúci Maroš Mikoláš. A keďže za domácich sa presadili ešte Cíger, Urban a Jakubík, aj do tretice boli Vlci proti Topoľčanom úspešní.

Kouč verí, že presilovky vylepšia

Tréner Vlkov Dušan Gregor zhodnotil dvanástu výhru v rade na tlačovej konferencii nasledovne: „Zápas mal svoju kvalitu napriek tomu, že mužstvo Topoľčian neprišlo kompletné. Chýbali im viacerí kľúčoví hráči. Myslím si, že zápas sme mohli rozhodnúť už v prvej tretine. Mali sme veľké množstvo šancí, ktoré sme nevyužili. Paradoxne, štvorminútová presilovka v druhej tretine nás vyhodila z tempa. V druhej časti súper pridal v tempe a vyrovnal hru. Hralo sa zo strany na stranu,“ povedal hokejový odborník s tým, že mužstvo hru kontrolovalo a zápas zaslúžene doviedlo do víťazného konca aj napriek drobným chybičkám, ktoré sa v hre vedúceho celku súťaže objavili. „Chalanom treba poďakovať, hrajú s chuťou. Napriek tomu, že naše postavenie je komfortné, vytvárame tlak smerom do play-off. Je to súťaž, kde sa začína od nuly,“ doplnil.

Rodák z Trenčína sa pristavil aj pri presilových hrách. V početnej výhode hrali jeho zverenci až osemkrát, výhodu o jedného muža však dokázal zužitkovať len Jakub Cíger, ktorý poslal mužstvo svojím devätnástym gólom v sezóne po druhýkrát do vedenia.