Zneškodnil trestné strieľanie, predviedol viacero skvelých zákrokov. Takéto stretnutia sú veľmi dôležité, hovorí Maroš Mikoláš

Žilinský odchovanec chytal vo veľkej pohode.

27. jan 2021 o 21:40 Matej Martinčo

ŽILINA. Aj v trinástom domácom zápase prebiehajúceho ročníka Slovenskej hokejovej ligy nenašli Žilinčania premožiteľa. Zverenci Dušana Gregora si doma poradili s Topoľčanmi 4:1 a víťaznú sériu predĺžili na číslo dvanásť. A táto víťazná séria sa začala práve v Topoľčanoch dva dni pred Štedrým dňom, kedy Vlci vyhrali na ľade súpera rovnakým výsledkom, ako aj v 24. kole.

Domáci sa dostali do vedenia zásluhou Patrika Koyša. V 27. minúte vyrovnal hosťujúci Stránsky a o dve minúty neskôr sa Topoľčany mohli dostať do vedenia. Bečka sa postavil k realizácii trestného strieľania, ktoré mu vôbec nevyšlo. V tejto fáze stretnutia boli aktívnejší hostia, výbornými zákrokmi však podržal Vlkov gólman Maroš Mikoláš. V druhej polovici druhej tretiny v rozmedzí necelých troch minút rozhodli o ďalšom žilinskom triumfe Jakub Cíger s Tomášom Urbanom.

Po skončení zápasu sme vyspovedali žilinského odchovanca Maroša Mikoláša. „Bol to veľmi dobrý duel. Pre nás sú takéto stretnutia veľmi dôležité. Súpera zo začiatku podržal brankár. Trošku sme sa trápili. O to dôležitejšie je, že sme si so zápasom poradili bez nejakých väčších komplikácií,“ povedal dvadsaťpäťročný brankár. V priebehu zápasu sa viackrát stalo, že hosťujúci hokejisti sa naňho rútili v prečíslení. Ako videl tieto situácie zo svojho pohľadu? „Vyplynuli z našich malých nepresností. Nebolo by to z toho, žeby nás súper prehral. Som rád, že môžem vrátiť chalanom to, čo robia oni pre nás gólmanov. Hrajú obetavo a vzadu zodpovedne,“ doplnil s tým, že duel spĺňal parametre play-off.

Po dvoch zápasoch, v ktorých sa medzi tromi tyčami objavil Patrik Romančík, dostal opäť šancu Maroš Mikoláš. Žilinskí Vlci tak majú vyrovnanú dvojicu gólmanov. Spoluprácu s Romančíkom označil Mikoláš ako veľmi dobrú. Ako čerešnička na torte je vždy pre gólmana čisté konto. V posledných troch dueloch inkasovali Vlci vždy jeden gól. „Čisté konto je pekné, ale v rámci dobrých výsledkov je to len maličkosť. Nemrzí, že som si ho neudržal. Dôležité sú víťazstvá a to, akým spôsobom sa k nim dopracujeme,“ povedal Maroš Mikoláš a pár slov povedal aj k derby zápasu, ktorý ich čaká v piatok: „V Martine sa hrá vždy nepríjemne. Takisto to bude veľmi dôležitý zápas.“ A práve proti Martinčanom si naposledy Vlci udržali čisté konto. Bolo to na konci decembra a v bráne stál muž s číslom 30. Dokonca ani v prvom vzájomnom dueli Vlci s Martinom neinkasovali, na ich ľade zvíťazili presvedčivo 7:0. V prvom vzájomnom dueli chytal Romančík, v druhom Mikoláš. Udrží si gólman, ktorý nastúpi v derby, čisté konto opäť? „Bodaj by tomu tak bolo,“ zakončil s úsmevom Maroš Mikoláš.

Zajtra vám na našom webe prinesieme ohlasy trénera Dušana Gregora a strelca prvého gólu Patrika Koyša.