Nový snowpark pre mladé talenty potrebuje pomoc

Finančné prostriedky, ktoré sa mladému snowboardistovi podarí vyzbierať, využije na nákup štyroch prekážok.

26. jan 2021 o 15:39 Matej Martinčo

VRÁTNA. Tomáš Gerát je devätnásťročný snowboardista, ktorý s týmto športom začal už v piatich rokoch. Aktívne sa zúčastňuje aj na medzinárodných pretekoch. Minulý rok založil snowboardový klub Boardlip, v ktorom sa snaží pomôcť a napredovať deťom v tomto športe.

Sám počas vlastných tréningov začal spoznávať čoraz viac detí, ktoré sa chcú venovať snowboardingu. ,,Veľa z nich má potenciál a motiváciu, ale ,bohužiaľ, nie dostatok financií,“ povedal s tým, že už v roku 2017 pár z nich začal neoficiálne trénovať: ,,Sám pochádzam z rodiny, ktorá nemala nikdy dostatok financií na tento šport. Nie je nič horšie, ako keď dieťa o niečom sníva, niečím a niekým chce byť, ale už v tak skorom veku ho ovplyvňujú financie.” To bolo aj dôvodom, prečo si minulý rok oficiálne založil snowboardový klub Boardlip. ,,Jeho hlavnou myšlienkou je sprístupňovať snowboarding čo najviac a za čo najmenšie náklady,“ dodal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kto je Tomáš Gerát? 19-ročný Žilinčan je nielen snowboardový tréner druhého kvalifikačného stupňa, ale aj zakladateľ klubu Boardlip. Tomáš dosiahol úspechy na Slovensku, v Česku, ale aj vo Francúzsku či Turecku, kde súťažil v rôznych disciplínach, ako napríklad Jibbing, Slopestyle, Big Air alebo Snowboardcross.

Prečítajte si aj: V dresoch od Petra Pekaríka za postupom o súťaž vyššie. Jozef Rašovec hodnotí jeseň Hričovského Podhradia Čítajte

V rámci vlastného klubu vytvoril iniciatívu priniesť freestyle snowboarding a lyžovanie bližšie k Žiline. Zabezpečil plastovú rúru, ktorá funguje ako prekážka, na ktorej môžu deti vo Vrátnej trénovať. ,,Najbližší oficiálny snowpark od Žiliny je na Donovaloch. To je príliš ďaleko na to, aby tam deti dochádzali niekoľkokrát do týždňa. Náklady sa tak zbytočne zvyšujú,“ povedal Gerát. Hlavne z toho dôvodu sa Tomáš snaží vybudovať snowpark vo Vrátnej. V súčasnej neľahkej situácii však nemá toto známe lyžiarske stredisko dostatok financií na nákup prekážok. Preto sa Tomáš Gerát rozhodol zobrať iniciatívu do vlastných rúk.

“ Prosím, podporte nás. Buďte súčasťou lepšej budúcnosti pre mladých snowboardistov „ Tomáš Gerát

Cez portál Startlab vytvoril finančnú zbierku, z ktorej získané financie budú použité na nákup spomínaných prekážok. Jedná sa o sumu 3 500€. Aktuálne je na účte 13% z požadovanej sumy, ktorú chce Tomáš vyzbierať. Finančné prostriedky, ktoré sa mladému snowboardistovi podarí vyzbierať, využije na nákup štyroch prekážok. Tie sú navrhnuté presne tak, aby na nich dokázali trénovať skúsení jazdci, ale aj tí, ktorých prvé krôčiky vo freestyle snowboardingu ešte len čakajú. ,,Spravili sme všetko, čo bolo v našich silách. Teraz je to len na vás. Prosím, podporte nás a buďte tak súčasťou lepšej budúcnosti pre mladých snowboardistov. Urobme to pre deti. Veď predsa, pri deťoch na detailoch záleží,“ povedal Tomáš Gerát. Viac o spomínanom projekte nájdete na stránke startlab.sk