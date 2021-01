Špecializovaný trestný súd rozhodol. Zadržaná sudkyňa Eva K. ide do väzby

Eva K. je obvinená pre prijímanie úplatku a zneužívanie právomoci verejného činiteľa.

24. jan 2021 o 10:06 SITA

BRATISLAVA. Sudkyňu zadržanú pri policajnej akcii Plevel 2 Evu K. vzal v sobotu večer Špecializovaný trestný súd do väzby. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.

Prečítajte si aj: TESTOVANIE: Priebežné výsledky ukazujú v Žiline nízku mieru pozitivity Čítajte

"Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla o vzatí do väzby E.K., ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov, teda kolúzna väzba," uviedla hovorkyňa. Sudkyňa podľa nej neakceptovala návrh prokurátora na preventívnu väzbu a väzbu obvinenej nenahradila dohľadom probačného a mediačného úradníka. Kudjáková doplnila, že rozhodnutie nie je právoplatné, pretože obvinená proti nemu podala sťažnosť a sťažnosť podal aj prokurátor kvôli neakceptovaniu preventívnej väzby. "O sťažnostiach rozhodne Najvyšší súd SR," dodala.



Polícia pri akcii Plevel 2 v stredu 20. januára zadržala žilinskú sudkyňu Evu K. a tiež emeritnú sudkyňu Máriu U. Obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsobom konania, a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej podľa zákona. Obvinené mali podľa polície od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na Krajskom súde v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb.

Článok pokračuje pod video reklamou

Keďže obvinená Mária U. s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracuje, vyšetrovateľ v jej prípade väzbu nenavrhol.