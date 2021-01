TESTOVANIE: Priebežné výsledky ukazujú v Žiline nízku mieru pozitivity

Situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná.

23. jan 2021 o 13:51 Branislav Koscelník

ŽILINA. Prvé priebežné výsledky plošného skríningového testovania ukazujú, že žilinský región má už najhoršie za sebou a v populácii klesá počet ľudí, ktorí sú infikovaní koronavírusom.

V päťdesiatich odberných miestach bolo k trinástej hodine otestovaných 7455 ľudí. S pozitívnym testom odišlo 27 Žilinčanov, čo je 0,36-percentná miera pozitivity.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že situácia v Žiline je po otvorení odberových miest pokojná a stabilizovaná.

"Otvorili sme všetky a je na nich pokoj. Spustený online systém prihlasovania sa ukázal ako opodstatnený. Zatiaľ nemáme informácie, že by sa dialo niečo, čo by nás rušilo v práci. Stojí za tým skvelá tímová týždenná príprava, mnoho ľudí z úradu, dobrovoľníkov, ochota zdravotníkov. Za to sa chcem poďakovať," dodal Fiabáne.