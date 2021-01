ŽILINA: Na Hájiku testujú zdravotníci z Poľska. Považujú to za bratskú pomoc

Poliaci sú rozmiestnení v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok a Tvrdošín.

23. jan 2021 o 13:01 Branislav Koscelník

ŽILINA. Poľskí zdravotníci pomáhajú pri testovaní na odbernom mieste na Základnej škole na žilinskom sídlisku Hájik. Patria medzi 55 Poliakov, ktorí sú nasadení v šiestich okresoch Žilinského kraja.

Wojciech Plebanek a Jacek Słabisz prišli do Žiliny zo Svätokrížskeho vojvodstva. Pracujú ako zdravotníci v tamojšom Hasičskom a záchrannom zbore.

Jacek Słabisz prezradil, že od krajského veliteľstva dostali mailovú informáciu o tom, že sa na Slovensku testuje. Kto má záujem, môže ísť pomôcť.

„My sme sa dobrovoľne rozhodli a teraz sme tu. Organizácia je veľmi dobrá, všetko je dobre pripravené. Zaskočil nás malý pohyb v uliciach. Obyvatelia sú tu disciplinovaní a rešpektujú zákaz vychádzania,“ povedal jeden zo zdravotníkov, ktorý aj v Poľsku testuje, no nie v takýchto masových podmienkach

Jeho kolega Wojciech Plebanek potvrdil, že na Slovensko neprišli príkazom, ale dobrovoľne.

„Prišli sme pomôcť slovenským bratom. Treba rozvíjať bratské susedské vzťahy. V týchto časoch sú gestá nezištnej pomoci veľmi vážne. Chcem sa poďakovať slovenskej strane, že je všetko dobre zabezpečené a organizácia je dobrá. V ťažkých časoch pandémie je pomoc dôležitá. Možno aj my budeme niekedy v takej situácii, že budeme potrebovať pomoc,“ podotkol poľský zdravotník.

Županka Erika Jurinová vníma príchod Poliakov ako veľkú pomoc od Poľskej

republiky.

"Je znakom dobre fungujúcich susedských vzťahov. Máme tri regióny, ktoré susedia s Poľskou republikou. Som rada, že aj v ťažkých chvíľach sa spolupráca upevňuje," povedala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Primátor Žiliny Peter Fiabáne podotkol, že situácia v Žiline je po otvorení odberových miest stabilizovaná.

"Otvorili sme všetky a je na nich pokoj. Spustený online systém prihlasovania sa ukázal ako opodstatnený. Zatiaľ nemáme informácie, že by sa dialo niečo, čo by nás rušilo v práci. Stojí za tým skvelá tímová týždenná príprava, mnoho ľudí z úradu, dobrovoľníkov, ochota zdravotníkov. Za to sa chcem poďakovať," dodal Fiabáne.

Poľskí zdravotníci sú rozmiestnení v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto, Žilina, Martin, Ružomberok a Tvrdošín. Večer sa presúvajú do Liptovského Jána, kde budú ubytovaní.