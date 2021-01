ŽILINA: Idete sa dať otestovať? Tieto informácie budete potrebovať

Informácie k organizácii skríningového testovania na ochorenie COVID-19 počas víkendu od 23. do 24. januára v Žiline.

23. jan 2021 o 7:23

- Do pilotného projektu elektronickej rezervácie termínov na víkendové skríningové testovanie v Žiline (23. - 24. januára) je zapojených 14 vybraných odberných miest.

- Registrácia je aktuálne uzatvorená. Počet ľudí, ktorí v Žiline využili možnosť prihlásiť sa na termín testovania elektronicky vopred, prevýšil 8 600.

- Ak sa vaša registrácia uskutočnila správne, ešte v piatok vám mal prísť ďalší e-mail s potvrdením termínu testovania. V deň, na ktorý ste sa na testovanie objednali, vám v ranných hodinách na mobilný telefón príde pripomienková SMS. V prípade, že vám systém neodošle ani e-mail, ani SMS, nie ste registrovaný.

- Hoci sa niektorí rozhodli rezerváciu zrušiť alebo nad tým uvažujú, systém to už v tejto chvíli nedokáže zmeniť.

- Termín testovania, na ktorý ste sa prihlásili, je neprenosný. V prípade, že sa ho rozhodnete nevyužiť, prepadá. Nie je možné naň namiesto vás poslať inú osobu.

- Žiadame, aby ste na objednaný termín prišli na odberné miesto min. 5 minút vopred.

- Ak ste dostali potvrdzujúci e-mail, prípadne pripomienkovú SMS, nie je potrebné, aby ste sa na odbernom mieste preukazovali vytlačeným e-mailom. V systéme ste registrovaný, no potrebné je preukázať sa občianskym preukazom. Nezabudnite naň, bez neho nebude testovanie možné.

- Vstup pre registrovaných ľudí bude na odberných miestach vyznačený, prosíme ale o trpezlivosť a vzájomne rešpektovanie sa. Mapky vstupov k odberných miestam nájdete na stránke: https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie. Žiadame o rešpektovanie pokynov obsluhujúceho personálu.

- Žilinčania môžu okrem 14 odberných miestností s elektronickou rezerváciou termínu vopred, navštíviť počas víkendového testovania v Žiline aj ktorúkoľvek z pripravených 38 odberných miestností v 28 rôznych lokalitách v meste, a to bez registrácie.

- Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod. Posledný výter bude vykonaný o 19.30 hod., 19.45 hod. pri odberoch s elektronickou rezerváciou. Testovacie tímy budú mať dve prestávky: od 12.00 do 12.45 hod. (posledný výter 11.45 hod.) a od 17.00 do 17.45 hod. (posledný výter o 16.45 hod.)

- Niektoré odberné miesta nebudú fungovať celý víkend. V sobotu 23. januára bude k dispozícii odberné miesto na Budatínskom hrade a v Kultúrnom dome v Zástraní. V nedeľu 24. januára budú fungovať odberné miesta v Základnej škole v Mojšovej Lúčke a v Kultúrnom dome vo Vraní.

- Okrem plánovaného víkendového testovania sú v Žiline dostupné aj permanentné mobilné odberné miesta, ktoré vykonávajú testovanie na ochorenie COVID-19. Dostupné sú na týchto miestach: 5. pluk špeciálneho určenia Žilina (budova č. 18, Rajecká cesta 18), Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina (Moyzesova 38), Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina (V. Spanyola 27), Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (V. Spanyola 47A). Skríningové testovanie svojich zamestnancov organizujú aj veľké súkromné spoločnosti na území mesta.

- Podobne ako v minulom roku nie je vylúčené, že sa budú pred odbernými miestami tvoriť rady čakajúcich. Mesto preto vyzýva na prejavy spolupatričnosti, tolerancie a dodržiavanie preventívnych opatrení, najmä rozostupov.

- Občania môžu sami informovať o naplnenosti jednotlivých odberných miest v reálnom čase vo facebookovej skupine Odberné miesta Žilina – celoplošné testovanie COVID-19 . Plošné testovanie sa uskutoční s dodržaním všetkých platných protiepidemiologických opatrení.