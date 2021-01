Dva roky vládnutia primátora Petra Fiabáne. Ako ich hodnotia mestskí poslanci?

Vladimír Randa, Martin Kapitulík, Miriam Šuteková a poslanecký klub Iná Žilina o tom, čo sa podarilo a čo nepodarilo žilinskému primátorovi.

22. jan 2021 o 9:34

Miriam Šuteková

"Po výmene vedenia na radnici v Žiline (2018) mala verejnosť viacero očakávaní. Novému primátorovi sa podarilo niekoľko dielčích vecí, ktoré stoja z pochvalu. Radnica sa oproti bývalému primátorovi Chomovi zlepšila v komunikácii s verejnosťou, čoho dôkazom je aj získané ocenenie v projekte “Odkaz pre starostu“. Žilina má opäť Útvar hlavného architekta. Dlhé obdobie v meste chýbal. Jeho výsadou je, že svojimi stanoviskami môže vniesť systém a poriadok do oblasti výstavby. Za úspech považujem “upratanie” vzťahov v hokeji (i pod tlakom poslancov) vysporiadanie sa s “čiernou dierou” v oblasti financovania hokeja. Urobili sa i prvé kroky k spravodlivému financovaniu ostatných športových klubov a k systémovej podpore športu. Samozrejme je potrebné pretaviť túto podporu aj do rozvoja športovej infraštruktúry.

Primátorovi sa však napriek všetkému nepodarilo podľa môjho názoru naplniť najpodstatnejšie očakávania verejnosti, ktoré pred vstupom na radnicu boli obrovské. Za najväčší problém považujem to, že primátor nemá presnú víziu v oblasti rozvoja mesta. Napriek tomu, že pred voľbami predstavil ambiciózny plán (zaza), vo veľkej miere z neho ostal len prázdny dokument. Nerealizovaním dobrých nápadov odborníkov plán zaza žiaľ klesol na úroveň volebného marketingu. Nebadám žiadne významné zmeny v meste, absentujú akékoľvek väčšie projekty, či podstatne systémové riešenia. Urbanizácia mesta je stále riadená lobingom bohatých investorov. V tomto kontexte naozaj oceňujem vytvorenie Útvaru hlavného architekta mesta. Žilina by sa mala prestať riadiť a správať ako provinčné mesto, naopak mala by nastúpiť cestu moderne riadenej samosprávy a rozvíjajúceho sa mesta.

Je mi ľúto, že sa mestu za tieto dva roky podarilo len minimum investičných akcií a to predovšetkým v mestských častiach, čo nebolo spôsobené len korona situáciou. Je to škoda, pretože rozpočet to ešte do polovice minulého roka dovoľoval. Horšie to bude v ďalších mesiacoch, keď zdroje poklesnú a ich príjem poznačí koronakríza. A tak sa zdá, že sme prepásli úspešné obdobie na úkor budúcnosti. Na účte zo spoločenskej hodnoty drevín má mesto dva roky nečerpané prostriedky v hodnote milión eur, ktoré sa smú a dajú podľa zákona použiť len na výsadbu zelene a stromov, ale z nepochopiteľných príčin tam jednoducho stoja. Vnímam, že Žilina stále pôsobí zanedbane, ako špinavé mesto, s rozbitými betónovými plochami s minimom zelene.