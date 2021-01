Žilina zabojuje o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Pozrite si, s akými partnerskými mestami

Okrem Žiliny svoje kandidatúry oznámili aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava.

21. jan 2021 o 13:27 SITA

ŽILINA. Mesto Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 spolu s partnerskými mestami Bielsko-Biała v Poľsku a Frýdek-Místek v Českej republike s projektom Žilina Beskydy 2026. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, Žilina sa rozhodla pristupovať ku kandidatúre formou cezhraničnej kultúrnej spolupráce, ktorou posilňuje spoločnú značku Beskydy.

Podľa žilinského primátora Petra Fiabáne poloha Žiliny v blízkosti hraníc dvoch ďalších krajín so sebou prináša jedinečný kultúrny, ekonomický a inovačný potenciál. „Mestá Bielsko-Biała a Frýdek-Místek sú v mnohom podobné charakteru Žiliny, sú to priemyselné mestá, historické a ekonomické centrá svojich regiónov, obkolesené krásnou prírodou s množstvom príležitostí pre kultúrne a športové vyžitie. S dlhoročnými partnerskými mestami Žiliny tak môžeme pevnejšie spojiť sily za účelom komplexnej výmeny skúseností, know-how či inovácií a spoločne vytvoriť významný cezhraničný región Beskýd,“ podotkol Fiabáne.



Hlavnými cieľmi projektu Žilina Beskydy 2026 sú podpora európskej kultúrnej spolupráce, využitie kultúry ako hnacieho motora transformácie celého regiónu, ako aj rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu. „Kľúčová spolupráca s mestami Bielsko-Biała a Frýdek-Místek má okrem toho za cieľ aj formovať významný región prekračujúci hranice troch štátov, a to, čo všetky tieto mestá spája, sú pohoria oblastí Beskýd. Zámerom projektu je vytvoriť zo značky Beskydy atraktívnu turistickú destináciu celoeurópskeho významu schopnú konkurovať podobným destináciám v Európe,“ priblížil zámer projektu Miškovčík.



Začiatkom februára sa desať zástupcov projektu zúčastní na prezentácii pred medzinárodnou komisiou, ktorej detailne predstavia kandidatúru mesta a zodpovedia jednotlivé otázky členov komisie. „Komisia má následne za úlohu vybrať spomedzi všetkých kandidátskych miest tie, ktoré vďaka kvalite svojej prihlášky postupujú do druhého kola súťaže. Okrem Žiliny svoje kandidatúry oznámili aj Banská Bystrica, Hlohovec, Martin, Nitra, Prešov, Trenčín a Trnava,“ doplnil žilinský hovorca.