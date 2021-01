Žilinčania sa môžu na testovanie objednať elektronicky. Miesto nebude pre každého

K dispozícii je 11 odberných miest.

21. jan 2021 o 4:47 Branislav Koscelník

ŽILINA. Prvých 7-tisíc Žilinčanov sa môže už teraz prihlásiť na víkendové testovanie antigénovými testami aj online cez rezervačný formulár.

Mesto Žilina pripravilo prihlasovanie cez elektronickú rezerváciu, no iba na jedenástich vybraných odberných miestach. Argumentuje, že nie vo všetkých bolo pre krátkosť času technicky možné takúto formu využiť.

Čakaniu pred odberným miestom sa tak vyhne len časť z očakávaných 65-tisíc záujemcov.

Tí si môžu vybrať termíny na sobotu, alebo nedeľu v dvojminútových intervaloch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Formulár zverejnila samospráva mesta v stredu večer. Prihlásenie je možné uskutočniť prostredníctvom rezervačného systému na internetovej stránke: https://koronavirus.zilina.sk/celoplosne-testovanie.

Termíny sa rýchlo míňajú. Napríklad odberné miesto na Základnej škole Gaštanová 56 na sídlisku Solinky je už plne obsadené. Inde sú už obsadené sobotňajšie termíny.

Pri registrácii občania vyplnia svoje osobné údaje, vyberú si deň testovania, konkrétne odberné miesto a čas, kedy ho chcú navštíviť.

„Elektronická registrácia je pilotným projektom, do ktorého sme prvýkrát zapojili vybrané odberné miesta v Žiline. Času je naozaj málo, no s našimi partnermi sme doteraz robili všetko preto, aby sme zabezpečili bezproblémové fungovanie. Potvrdzujúci e-mail nemusí prísť okamžite, treba preto počkať. Aby nikto nezabudol, ešte v deň testovania príde registrovaným občanom potvrdzujúca SMS správa s odberným miestom a časom, ktoré si sami vybrali,“ vysvetlil žilinský primátor Peter Fiabáne a požiadal Žilinčanov o trpezlivosť v prípade veľkého náporu na systém.

V prvých hodinách však systém podľa reakcií používateľov funguje bezproblémovo.

Pre prípad technických problémov s registráciou je od 9.00 do 18.00 hodiny. k dispozícii informačná telefonická linka mesta: 0908 304 916 alebo e-mail: hovorca@zilina.sk.

Odberné miesta v Žiline s možnosťou elektronickej registrácie na testovanie: Mestský úrad, (Námestie obetí komunizmu 1), Základná škola Jarná 20 (Hliny 7), Základná škola Gaštanová 56 (Solinky), Základná škola s materskou školou sv. Gorazda 1 (Vlčince), Základná škola Martinská 20 (Vlčince), Poštová, Základná škola Karpatská 11 (Vlčince), Základná škola Námestie mladosti 1 (Hájik) 2 x, Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 7 (Budatín), Základná škola s Materskou školou Brodňanská 17 (Brodno), Základná škola s Materskou školou Školská 49 (Závodie).

Prečítajte si tiež Mosty vo Vraní v ohrození. Bude vo februári prejazd cez premostenie nelegálny? Čítajte

Plošné skríningové testovanie v Žiline sa uskutoční počas najbližšieho víkendu od 23. do 24. januára. Obyvatelia budú môcť využiť ktorúkoľvek z pripravených 52 odberných miestností v 28 rôznych lokalitách v meste. Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod., s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod.

Počas dvoch testovacích dní budú môcť Žilinčania navštíviť ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť kedykoľvek, v ktoromkoľvek čase.

Niektoré odberné miesta nebudú fungovať celý víkend. V sobotu 23. januára bude k dispozícii odberné miesto na Budatínskom hrade a v Kultúrnom dome v Zástraní. V nedeľu 24. januára budú fungovať odberné miesta v Základnej škole v Mojšovej Lúčke a v Kultúrnom dome vo Vraní.

Okrem plánovaného víkendového testovania sú v Žiline dostupné aj permanentné mobilné odberné miesta, ktoré vykonávajú testovanie na ochorenie COVID-19. Dostupné sú na týchto miestach: 5. pluk špeciálneho určenia Žilina (budova č. 18, Rajecká cesta 18), Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina (Moyzesova 38), Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina (V. Spanyola 27), Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (V. Spanyola 47A). Skríningové testovanie svojich zamestnancov organizujú aj veľké súkromné spoločnosti na území mesta.