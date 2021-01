Bývalú predsedníčku Krajského súdu Žilina opäť zadržali

V akcii Plevel 2 bola zadržaná aj sudkyňa Mária U.

20. jan 2021 o 14:23 SITA

Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Plevel 2 zadržala dnes predpoludním v Žiline dve osoby obvinené z korupcie.

Ako uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka, na pracovisku Krajského súdu v Žiline zadržali sudkyňu Evu K. a v mieste bydliska emeritnú sudkyňu Krajského súdu v Žiline Máriu U.

Obe sú stíhané za zločin prijímania úplatku formou spolupáchateľstva a za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa závažnejším spôsob konania, a to porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zo zamestnania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej podľa zákona.



Slivka doplnil, že obvinené mali od februára 2015 do augusta 2019 za peňažné úplatky rozhodovať trestné veci na Krajskom súde v Žiline v prospech trestne stíhaných osôb.



„Momentálne so zadržanými obvinenými prebiehajú potrebné procesné úkony. Ďalšie informácie nie je možné zverejniť,” dodal policajný hovorca.