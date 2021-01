Koronavírus: Odberné miesta v Žiline (Celoplošné testovanie)

Na Slovensku prebieha celoplošné skríningové testovanie na koronavírus. Pozrite si zoznam odberných miest v Žiline.

19. jan 2021 o 18:47 Branislav Koscelník

ŽILINA. Žilinčania budú môcť počas víkendového testovania na ochorenie COVID-19 využiť ktorúkoľvek z pripravených 52 odberných miestností v 28 rôznych lokalitách v meste. Počas novembrového testovania ich mesto ponúklo 71.

Otestovaných by malo byť približne 65-tisíc ľudí vo vekovej kategórii nad 10 a do 65 rokov s trvalým pobytom v meste Žilina.

Testovanie sa uskutoční počas víkendu od 23. do 24. januára. Odberné miesta budú ľuďom k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod., s dvomi prestávkami pre testovacie tímy od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod.

Článok pokračuje pod video reklamou

Posledný výter v danom dni urobia zdravotníci o 19.30 hod., aby stihli testy vyhodnotiť.

Miesta pre testovanie v Žiline z väčšej časti kopírujú geografické umiestnenie volebných miestností podobne, ako to bolo pri celoplošnom testovaní vlani. Počas dvoch testovacích dní však budú môcť využiť Žilinčania ktorúkoľvek miestnosť a otestovať sa budú môcť prísť kedykoľvek, v ktoromkoľvek čase. Niektoré odberné miesta nebudú fungovať celý víkend.

V sobotu 23. januára bude k dispozícii odberné miesto na Budatínskom hrade a v Kultúrnom dome v Zástraní.

V nedeľu 24. januára budú fungovať odberné miesta v Základnej škole v Mojšovej Lúčke a v Kultúrnom dome vo Vraní.

Samospráva aktuálne pripravuje aj elektronické prihlasovanie na testovanie vo vybraných odberných miestach v Žiline, o podrobnostiach bude včas informovať.

Podobne ako v minulom roku nie je vylúčené, že sa budú pred odbernými miestami tvoriť rady čakajúcich. Žilinská samospráva preto vyzýva na prejavy spolupatričnosti, tolerancie a dodržiavanie preventívnych opatrení, najmä rozostupov.

Občania môžu sami informovať o naplnenosti jednotlivých odberných miest v reálnom čase vo facebookovej skupine Odberné miesta Žilina -

celoplošné testovanie COVID-19

Plošné testovanie sa uskutoční s dodržaním všetkých platných protiepidemiologických opatrení. V miestnostiach bude počas dňa zabezpečená priebežná dezinfekcia, odberové tímy budú otestované pred začiatkom a po skončení akcie. Na verejný poriadok a dodržiavanie preventívnych opatrení budú opäť dohliadať príslušníci Mestskej polície v Žiline.

Súvisiaci článok Koronavírus: Odberné miesta v Rajci (Celoplošné testovanie) Čítajte

Elektronický systém prihlasovania dobpovoľníkov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov, ktorý bol záujemcom od pondelka 18. januára k dispozícii, je v súčasnosti pozastavený, keďže sa plánované kapacity odberných tímov podarilo naplniť aj s náhradníkmi.

„Opäť nás čaká náročný víkend, v ktorom bude potrebná spolupráca všetkých z nás. Prosím najmä o toleranciu a zodpovednosť. Možno bude potrebná naša trpezlivosť pri čakaní na odberných miestach, ak sa budú tvoriť rady. Prosím opäť všetkých, ktorých sa testovanie týka, aby si návštevu odberných miest rozdelili v čase a nenechávali na poslednú chvíľu. Zo skúseností vieme, že najväčší nápor sa dá očakávať v sobotu ráno, menej ľudí chodí na testovanie večer. Robíme všetko pre to, aby víkendové testovanie prebehlo bezproblémovo. Verím, že to spoločne zvládneme,“ povedal primátor Peter Fiabáne.