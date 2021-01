Mesto Žilina bude počas víkendu testovať. Zdravotníci dostanú 15 eur za hodinu

V termíne od 18. do 26. januára sa bude na celom území Slovenska realizovať skríningové testovanie na ochorenie COVID-19.

18. jan 2021 o 16:10

Mesto Žilina hľadá zdravotníkov, administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov na výpomoc počas celoplošného testovania na ochorenie COVID-19.

Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta sa uskutoční už budúci víkend 23. a 24. januára. Informácie o organizácii testovania a odberných miestach prinesie mesto čoskoro.

Podľa rozhodnutia vlády z nedele 17. januára bude od 27. januára pri ceste do práce či do prírody potrebný negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu.

V termíne od 18. do 26. januára sa bude na celom území Slovenska realizovať skríningové testovanie na ochorenie COVID-19. Občania môžu využívať permanentné mobilné odberové miesta.

Článok pokračuje pod video reklamou

Väčšie mestá a obce majú možnosť organizovať celoplošné testovanie v odberných miestach počas víkendu od 23. do 24. januára, podobne ako vlani a rovnako môžu posilniť mobilné odberné miesta.

Úlohou samospráv je okrem iného zabezpečiť zdravotnícky personál odberných miest. Mesto hľadá aj administrátorov na registráciu ľudí, ktorí prídu na testy. Dobrovoľníci zas budú pracovať ako neplatená organizačná výpomoc na miestach testovania.

Všetci, ktorí majú záujem pomôcť pri celoplošnom testovaní v Žiline, by mali byť vo veku od 18 do 50 rokov. Prihlásiť sa je možné do utorka 19. januára do polnoci v online registračnom formulári na internetovej stránke: https://koronavirus.zilina.sk/chcem-pomoct-pri-celoplosnom-testovani/.

Prihlásených záujemcov bude následne kontaktovať Mestský úrad v Žiline s ďalšími informáciami.

Pomoc administratívnych pracovníkov je odmenená sumou 100 eur (brutto) na deň, dobrovoľnícka výpomoc nie je honorovaná. Okrem uvedeného personálu hľadá mesto na výpomoc počas celoplošného testovania aj zdravotníkov, ktorí budú vykonávať testovanie občanov.

Prečítajte si tiež KUNERAD: Nielen zámok, ale aj park. Noví majitelia chystajú údržbu zelene Čítajte

Mesto žiada o pomoc lekárov, sestry, zdravotníckych záchranárov, pôrodné asistentky, praktické sestry či študentov lekárskej fakulty (5.,6. ročník) alebo ošetrovateľstva (2. - 5. ročník). Zdravotníckemu personálu prislúcha za prácu odmena 15 eur (brutto) za hodinu.

„Apelujem na všetkých ľudí, ktorí môžu a chcú v Žiline pri testovaní pomôcť, aby sa prihlásili. Obzvlášť naši zdravotníci prežívajú mimoriadne ťažké obdobie, v ktorom prichádzajú ďalšie úlohy. Verím, že podobne ako v minulom roku nájdeme dostatok síl a personálnych kapacít na zorganizovanie testovania. Vopred ďakujem všetkým, ktorých naša výzva oslovila,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.