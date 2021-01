Zhotoviteľa pre tunel Višňové spoznáme koncom januára. Známe je aj predbežné dokončenie stavby

Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

15. jan 2021 o 12:01 SITA

BRATISLAVA, ŽILINA. Zhotoviteľa pre tunel Višňové oznámi rezort dopravy a výstavby do konca januára. Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal s tým, že dokončenie diaľnice D1 v úseku Lietavská Lúčka - Dubná Skala s tunelom Višňové je jednou z jeho najväčších výziev od nástupu do funkcie.





Hoci minister priznáva, že rezort stál pred komplikovanou situáciou, keďže stavba nemala zhotoviteľa a dielo začínalo vplyvom času a poveternostných podmienok chátrať, podarilo sa spustiť obstarávanie formou súťažného dialógu. "V tejto chvíli nikto nevie úplne presne povedať, čo nás tam čaká a aké komplikácie ešte môžu nastať. Bolo pre mňa naozaj pekným vianočným darčekom, že 21. decembra 2020 prišli 3 súťažné ponuky. Som presvedčený, že najneskôr koncom januára súťaž vyhodnotíme, následne podpíšeme zmluvu a ideme do výstavby. Ak pôjde všetko podľa plánu, stavbu dokončíme a fondy dočerpáme do konca roku 2023," dodal Andrej Doležal.

Významné priblíženie sa k reštartu dostavby tunela Višňové predstavuje hlavný míľnik minulého roka aj pre Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS). V záujme čo najrýchlejšieho dokončenia úseku D1 s tunelom Višňové diaľničiari proces verejného obstarávania rozdelila na štyri etapy. NDS v januári 2020 vyhlásila súťaž na hlavnú trasu úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala. "Historicky ide o najotvorenejšiu súťaž NDS, ktorej víťaz dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu vrátane mostov, vozovky, ako aj oporných a zárubných múrov. Aktuálne vyhodnocujeme predložené ponuky od všetkých troch konzorcií prizvaných do súťažného dialógu. Ambíciou NDS je odovzdať motoristom úsek diaľnice do užívania najneskôr do konca roka 2023," dodala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



V tomto roku odovzdá NDS do prevádzky úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka spolu s privádzačom Lietavská Lúčka - Žilina, II. etapa. Hotový bude aj úsek diaľnice D1 Prešov, západ - Prešov, juh. Ide o pokračovanie existujúceho úseku D1 Svinia - Prešov, západ, ktoré vytvorí západný obchvat mesta Prešov. Nových 13,5 kilometra rýchlostnej cesty R2 má NDS pripravených aj pre vodičov prechádzajúcich juhom stredného Slovenska. Do prevádzky spustí aj úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce. Na D3 chcú diaľničiari spustiť výstavbu privádzača Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto a zeleného mosta vo Svrčinovci. Ďalej to bude úsek R3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou a II. úsek rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany.