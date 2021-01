Najviac životov vyhaslo vlani pri dopravných nehodách v Žilinskom kraji

Až 46 percent dopravných nehôd zapríčinilo porušenie povinností vodiča.

13. jan 2021 o 15:59 TASR

Polícia zaznamenala v roku 2020 najmenej dopravných nehôd za posledných desať rokov. Bolo ich 11 856, o 1881 menej ako rok predtým.

Na cestách zahynulo 224 osôb, čo je o 21 menej obetí ako v roku 2019 a zároveň druhý najnižší počet od vzniku SR.

Ťažko zranených bolo 892 ľudí, s ľahkými zraneniami skončilo 4468 osôb.

Najviac usmrtených osôb bolo v Žilinskom kraji (45), najmenej v Prešovskom kraji (17).

V porovnaní so susednými štátmi v počte usmrtených osôb na milión obyvateľov je SR so 41 obeťami na druhom mieste po Rakúsku s 37 usmrtenými osobami a pred Českou republikou so 43 usmrtenými. Najviac osôb zomrelo na cestách prvej triedy, najmenej na diaľniciach.

Až 46 percent dopravných nehôd zapríčinilo porušenie povinností vodiča. Ide napríklad o telefonovanie, nedanie prednosti chodcovi alebo nevenovanie sa riadeniu vozidla. Tento dôvod dominuje aj príčinám smrteľných dopravných nehôd, ďalšia v poradí je prekročená rýchlosť jazdy.

Najnehodovejším dňom bol piatok, najmä popoludní, najviac osôb však zahynulo pri nehodách v stredu doobeda. Najviac nehôd polícia zaznamenala v auguste, 26, najmenej v decembri, sedem.

59 percent obetí bolo usmrtených v motorových vozidlách. Druhý najvyšší podiel, 19 percent, tvorili chodci, avšak v roku 2020 ich na cestách zomrelo najmenej od vzniku SR.

Chodci sú naďalej najzraniteľnejšou skupinou cestnej premávky. Vyzval ich preto na dodržiavanie pravidiel a používanie reflexných prvkov. Motocyklisti predstavovali 13 percent obetí a cyklisti deväť percent.