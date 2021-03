Paleš majstrom sveta, Malek majstrom Slovenska. Aké udalosti dominovali v žilinskom športe v roku 2020? (3. časť)

Rok 2020 bol bohatý na športové udalosti. Spätne sa pozeráme na obdobie september - december.

27. mar 2021 o 17:03 Matej Martinčo

ŽILINA. Rok 2020, v ktorom sa vo všetkých pádoch skloňoval koronavírus, sa skončil. Čo prinieslo týchto zvláštnych 366 dní v žilinskom športe v jednotlivých mesiacoch? Pozreli sme sa na najzaujímavejšie a najdôležitejšie momenty.

Článok pokračuje pod video reklamou

SEPTEMBER

Ondrej Malek sa stal majstrom Slovenska - Talentovaný žilinský atlét Ondrej Malek, ktorý je členom žilinského univerzitného klubu Slávia, sa v septembri stal majstrom Slovenska v behu na 3000 m aj na 2000 m cez prekážky do 18 rokov. Svedčí to o tom, že nám v Žiline rastie výnimočný atletický bežecký talent. „Najviac sa koncentrujem na 1500 m a 3000 m. Až tento rok (2020, pozn. red.) som začal behať aj trate s prekážkami. Teraz na majstrovstvách to boli len moje druhé preteky v behu na 2000 m prekážok a vyhral som majstra Slovenska. Nie je tam až tak veľký rozdiel, ako v behu na hladkej dvojtisícovke, ale musím priznať, že na technike musím ešte popracovať,“ povedal nám vtedy Ondrej Malek s tým, že budúcnosť si neplánuje. Ako nám priznal, jeho vzormi sú Európania. „Jimmy Gressier z Francúzska a Jakob Ingebrigsten z Nórska. Je sa od koho inšpirovať,“ vravel vtedy.

Belá postúpila v Slovnaft Cupe cez Poprad – Futbalisti Belej sa postarali o veľké prekvapenie. V treťom kole Slovenského pohára zdolali totiž na svojom ihrisku druholigistu z Popradu. Po góle Martina Papalu zo 75. minúty vyhrali 1:0 a mohli sa tak oprávnene radovať z postupu do ďalšej fázy súťaže. Prvé slová vtedajšieho trénera Beľanov Jána Holúbeka zneli nasledovne.

„Sme šťastní. Chlapci podali fantastický výkon. Posledné dni sme mali problémy, že som trikrát sedel pri počítači, mal otvorený systém ISSF a chcel odvolať zápas. Dnes nám chýbalo päť hráčov. Nemali sme ani jedného stredného záložníka, museli sme to poprehadzovať. Ale chalani podali životné výkony, ohromne bojovali. Väčšinou sme sa bránili, súper bol silnejší na lopte. Iste, veď je to druholigový tím. Chceli sme hlavne vykrývať krajné priestory. Stredný sme veľmi dobre zavreli netradičnými strednými záložníkmi. Stiahli sme oboch krídelníkov do stredu a tak Martin Papala, ako aj Dávid Švec boli fantastickí. Vynikajúco to zavreli. Možno sme neboli až tak nebezpeční dopredu, ale dávali sme si pozor najmä na kraje. Chalani mali pokryť kraj ihriska, čo splnili na 110 pecent.“ Veľký futbalový sviatok sa však v Belej konať nebude. Slovenský futbalový zväz rozhodol, že mužstvá z regionálnych súťaží už v pohári pokračovať nebudú. Belá mala doma privítať Žilinu.

Momentka zo zápasu Belá - Poprad (zdroj: Archív)

Nášľapné míny ani dlhy nevyskočili - Podnikateľ Rastislav Chovanec z neplateného postu predsedu predstavenstva od mája minulého roka šéfuje hokeju v Žiline. V rozhovore pre náš týždenník priznal, že žiadne problémy pri prevzatí klubu od mesta nenastali. „Musím povedať, že mesto nám odovzdalo klub v tak čistom stave, ako deklarovalo. Bol holý a bosý – žiadny zamestnanec, žiadny hráč, žiadne dlhy, iba tréner Škorvánek mal platnú zmluvu. A tak sa nám lepšie začínalo, všetky procesy sme si nastavili po svojom,“ povedal vtedy Chovanec a doplnil: „So žilinským hokejom máme plán na desať rokov. Míľnik je rok 2025, klub bude oslavovať storočnicu, dovtedy chceme dosiahnuť významný úspech."

Milan Paleš majstrom sveta, premiérový triumf Petra Sagana na Giro d´Italia či koronavírus u Vlkov. Aké ďalšie udalosti hýbali žilinským športom? Čítajte ďalej:

OKTÓBER

Stopka regionálnym súťažiam - Slovenský futbalový zväz vychádzajúc z opatrení ÚVZ SR pozastavil všetky seniorské súťaže riadené SFZ od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia odložil na neurčito, až do odvolania.